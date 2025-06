Toptennisster Aryna Sabalenka haalt uit naar Roland Garros voor clash met aartsrivaal: 'We verdienen allemaal dezelfde behandeling'

Aryna Sabalenka is op jacht naar haar eerste Roland Garros-titel en neemt het donderdag in de halve finale op tegen viervoudig kampioene Iga Swiatek. Maar naast het topaffiche had de nummer één van de wereld ook een duidelijke boodschap voor de organisatie van het graveltoernooi. Vrouwelijke tennissers worden volgens haar nog altijd niet gelijk behandeld.

Met haar overwinning op Qinwen Zheng (7-6(3), 6-3) plaatste de Wit-Russische nummer één van de wereld zich overtuigend voor de halve finale van Roland Garros. Toch ging het na afloop niet alleen over haar spel, maar vooral over de vroege aanvangstijd van haar wedstrijd. Volgens haar krijgen vrouwen op het toernooi nog altijd niet dezelfde zichtbaarheid als mannen.

"Er zijn zoveel geweldige wedstrijden bij de vrouwen. Het zou fantastisch zijn als die ook 's avonds gespeeld worden, met meer publiek op de tribunes en meer mensen die kunnen kijken. We verdienen een groter podium en gelijke behandeling", zei ze tijdens de persconferentie. Opvallend genoeg speelde ook andere titelfavoriet Swiatek haar kwartfinale voor grotendeels lege tribunes.

Waarom zien we vrouwen nauwelijks in de avondsessie?

Ook Ons Jabeur uitte felle kritiek na haar uitschakeling eerder in het toernooi. De Tunesische noemde het 'een schande' dat de Franse Tennisfederatie en Prime Video, exclusief uitzender van de avondsessies, het vrouwentennis structureel links laten liggen. "Ze zeggen dat fans vooral naar mannen kijken, maar dat komt omdat vrouwen nauwelijks te zien zijn. Alles hangt met elkaar samen", aldus Jabeur.

Toernooidirecteur Amélie Mauresmo verklaarde eerder dat vrouwenwedstrijden, die maximaal drie sets duren, 'te snel' kunnen eindigen en daarom minder geschikt zouden zijn voor het avondprogramma. Die uitleg stuitte op veel kritiek vanuit het vrouwencircuit. "Wedstrijdduur zegt niets over kwaliteit", stelde Sabalenka. "Kijk naar Osaka tegen Badosa, dat was spektakel van het hoogste niveau. Die wedstrijd had perfect in de avondsessie gepast."

'Ik hou van uitdagingen': Sabalenka klaar voor clash met Swiatek

De focus verschuift nu naar het sportieve hoogtepunt: de halve finale tegen Swiatek, viervoudig winnares van het toernooi en één van Sabalenka's grootste rivalen. "Ik hou van uitdagingen", zei ze voorafgaan het topaffiche. "Dit zijn de wedstrijden waarin je groeit. Ik ga de baan op met alles wat ik heb."

Het duel tussen de nummers één en twee van de wereld geldt als een absolute kraker in het vrouwentennis. De twee stonden al zestien keer tegenover elkaar, met Swiatek die de onderlinge balans met 11-5 leidt. Beide speelsters zijn in topvorm in Parijs en hun stijlen, de explosieve kracht van Sabalenka tegenover het slimme, foutarme spel van Swiatek, zorgen steevast voor vuurwerk. Ook deze halve finale belooft opnieuw een spektakelstuk te worden.

