Toptennisster Aryna Sabalenka na succesvolle revanche op Roland Garros 'blij' dat ze eerder verloor

Aryna Sabalenka keek in de kwartfinale van Roland Garros tegen een 3-1 achterstand aan tegen Qinwen Zheng, maar herstelde zich knap en staat in de halve finales. De Belarussische toptennisster kende de Chinese door en door en was blij dat ze vorige maand nog van haar verloor. Dat gaf ze toe na hun onderlinge wedstrijd in Parijs.

Sabalenka heeft voor de tweede keer de halve finales bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld uit Belarus rekende in twee sets af met de als achtste geplaatste Zheng: 7-6, 6-3. Weer geen setverlies dus voor de tennistopper. De laatste keer dat ze verloor was uitgerekend tegen Zheng, op het WTA-toernooi van Rome vorige maand.

Svitolina of Swiatek

Sabalenka bereikte in 2023 ook de laatste vier op het grandslamtoernooi in Parijs. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze treft de winnares van de partij tussen Elina Svitolina uit Oekraïne en titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen.

Terugknokken

Zheng won haar olympische titel afgelopen zomer op het gravel in Parijs en begon sterk. Ze liep uit naar 3-1. Sabalenka kwam echter terug tot 4-4 en was daarna de beste in de tiebreak. In de tweede set kwam de Belarussische een break voor op 3-2. Zheng knokte zich meteen terug, maar verloor daarna nog een keer haar opslagbeurt. Op 5-3 benutte Sabalenka meteen haar eerste matchpoint.

Prijzengeld Roland Garros | Toptennissers als Novak Djokovic strijden om hoofdprijs in Parijs Roland Garros is aanbeland in de laatste week en dus gloort de hoofdprijs voor de toptennissers in Parijs. Niet alleen de eer, trofee en titel tellen mee voor onder anderen Novak Djokovic en Aryna Sabalenka, maar ook het prijzengeld is torenhoog. Alle vijf de Nederlanders liggen er inmiddels uit en weten wat ze op de bankrekening krijgen. Lees hier alles over het prijzengeld van de Grand Slam in Parijs.

'Ik had geen idee'

Sabalenka wist niet precies hoe ze erin was geslaagd terug te komen van een achterstand in de eerste set. "Ik begon helemaal niet goed en had geen idee hoe ik haar terug moest breken, maar gelukkig hervond ik mijn ritme en won", zei ze in het interview op de baan.

'Blij dat ik verloor'

De Belarussische had recentelijk nog verloren van Zheng op het graveltoernooi van Rome. "Ik was toen behoorlijk uitgeput en ook wel blij dat ik die partij verloor, want ik had de korte pauze echt nodig voor Roland Garros. Nu ben ik weer klaar om te strijden en dat maakt het verschil."

Toptennisster haalt op Roland Garros keihard uit naar ex-coaches: 'Ze zijn behoorlijk onbeleefd' Toptennisster Aryna Sabalenka heeft hard uitgehaald naar haar ex-coaches. De Wit-Russische nummer één van de wereld plaatste zich voor de achtste finales van Roland Garros. Na afloop sprak ze over coaches die haar kwaliteiten jaren geleden kleineerden.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.