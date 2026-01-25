Novak Djokovic zou maandag op de Australian Open in de vierde ronde aantreden tegen Jakub Mensik, maar dat feest gaat niet door. De 20-jarige Tsjech heeft zich namelijk teruggetrokken en dus krijgt de Servische tennislegende een vrije doortocht naar de kwartfinales.

Djokovic rekende zaterdag in de derde ronde nog af met Botic van de Zandschulp, maar ontsnapte tijdens die partij ook. De Serviër had namelijk zomaar gediskwalificeerd kunnen worden. Djokovic sloeg in de tweede set een bal uit frustratie keihard weg en die kwam bijna tegen een ballenmeisje aan. Had hij haar geraakt dan was het waarschijnlijk einde verhaal voor hem geweest.

Dat gebeurde echter niet en Djokovic won de partij uiteindelijk in drie sets. Hij plaatste zich daarmee voor de vierde ronde, maar die overwinning blijkt ook goed genoeg te zijn geweest voor een plek in de kwartfinales.

Mensik trekt zich terug

Djokovic zou maandagavond (Australische tijd) aantreden tegen Mensik en naar dat duel werd reikhalzend uitgekeken doordat de Tsjech vorig jaar in de finale van het masterstoernooi van Miami hun laatste onderlinge duel won. Ongeveer 24 uur voor hun duel kwam er echter een vervelend bericht vanuit Mensik.

"Dit is zwaar om te schrijven", begon de Tsjech op zijn Instagram. "Nadat we alles hebben geprobeerd om door te gaan, moet ik me terugtrekken uit de Australian Open door een buikblessure die de afgelopen partijen steeds erger is geworden. Na een lange discussie met mijn team en de artsen hebben we besloten dat ik niet de baan op ga."

Djokovic fris voor eindfase

Voor de 38-jarige Djokovic is de vrije doortocht ongetwijfeld een enorme opsteker. Het afgelopen jaar sneuvelde hij op alle grandslamtoernooien in de halve finales en in bijna al die partijen kwakkelde hij met pijntjes die hij eerder op had gelopen. Voor Djokovic was het dus zaak om zijn duels in Melbourne zo kort mogelijk te houden en dat lukte hem in zijn eerste drie rondes, want die won hij allemaal zonder een set te verliezen.

Door de terugtrekking van Mensik begint hij in ieder geval fris aan de kwartfinale. Djokovic kan maandag gaan kijken wie zijn tegenstander wordt: Lorenzo Musetti of Taylor Fritz. De Serviër speelt woensdag tegen de winnaar van het duel tussen die twee spelers.

