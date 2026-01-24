Tennis 2026: catwalks en cash

Een column schrijven, altijd goed oppassen aangaande hoeveel raakvlakken je hebt met het onderwerp. Ik schreef als man al over de opkomst van vrouwelijke atleten in de wereldwijde lijst 'most marketable athletes', waagde mij aan een Taylor Swift x NFL analyse en kwam de rol van Dua Lipa rondom de aankomende Winterspelen aan bod. Ditmaal ga ik nog een stapje verder: het is tijd voor mode! Want door Osaka en Sabalenka kan het deze week niet anders dan over fashion, tennis en sponsordeals gaan..

Australian Open als catwalk?

Als je – het kan bijna niet, maar goed – de opkomst van Naomi Osaka bij de Australian Open gemist hebt, check dit dan voor je verder leest. Robert Wun, modeontwerper die eerder werkte voor onder anderen Beyoncé en Ariane Grande, verzorgde het opvallende ontwerp met een ode aan haar winst in 2021. Aan Vogue vertelt Osaka dat het zeker óók een samenwerking was met haar sponsor Nike. En voor de goede orde: de tennisster ontvangt naar verluidt 10 miljoen dollar per jaar van het Amerikaanse sportmerk. De kruisbestuiving tussen high-end fashion en topsport zien we meer en meer terug. Alleen al het feit dat Vogue over tennis schrijft, zegt al genoeg.

Gucci betreedt het center court

En was je net bijgekomen van de wervelende opkomst van Osaka, was het een paar dagen later wéér raak en stond fashion x tennis opnieuw centraal met niemand minder dan Aryna Sabalenka. De Wit-Russische werd midden in het toernooi gepresenteerd als global ambassador van Gucci. In een opvallende video op de socials speelt de nummer 1 van de wereld op een dakterras in nog opvallender outfit. En ook hier: Sabalenka komt niet voor een habbekrats dus opnieuw een grote deal.

En als je dacht: leuk zo’n experiment van Gucci. Dan zit je er toch naast. Niemand minder dan Jannik Sinner is onderdeel van hetzelfde modehuis. Zo wist hij al eerder te verrassen met zijn opkomst bij Wimbledon

Miu Miu?

En ja, nu pak ik door als 'modekenner'. Miu Miu, een high end modemerk uit Italië en onderdeel van de Prada Group, is ook al van de partij. Voor ik begon aan deze column, had ik gedacht dat Miu Miu kattenvoeding is, daar zal ik eerlijk over zijn. Maar de Amerikaanse nummer 3 Coco Gauff wordt gesponsord en dat in 'collab' met New Balance. Nog meer bewijs dat sport en high end fashion elkaar op en naast de baan meer vinden.

Gucci, Prada en dus ook Dior?

En om de cirkel rond te maken. Dior wist januari vorig jaar al toe te slaan en strikte Zheng Qinwen, de olympisch kampioene, als 'brand ambassador'. Waarbij Zheng trots benadrukte dat ze al sinds haar 16e fan is van Dior en er alles aan zal doen het merk goed uit te dragen. De elegantie en beschaafdheid van tennissers en de sport in zijn algemeenheid: het is goed te begrijpen dat deze merken juist tennis kiezen om zich te profileren.

En? Wat levert dit nou allemaal op?

Hoewel exacte bedragen zelden worden gecommuniceerd, is er in de krochten van het internet toch het een en ander op te diepen. Zo meldt TalkSPORT dat Emma Raducanu van Dior 2 miljoen pond ontving. Zhen volgde haar op en zal het als olympisch kampioene zeker niet voor minder doen. SportsPro weet dat Louis Vuitton 'een miljoenen' bedrag overmaakt naar – daar is ze weer – Osaka. En voor context, de klassieke sportmerken voeren nog steeds ruim de boventoon. Zo is de Nike x Alcaraz deal goed voor circa 15 miljoen dollar per jaar.

