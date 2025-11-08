De WTA Finals is het seizoenstoetje, waar de acht beste tennissters van het jaar hun kunsten laten zien. In de editie van 2025 bleek Elena Rybakina de sterkste. Het prijzengeld dat de Kazakse meepakt is kolossaal.

Rybakina heeft voor het eerst de WTA Finals gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in de finale in het Saudische Riyad Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld uit Belarus: 6-3 7-6 (0).

Rybakina, de nummer 6 van de wereldranglijst, stond voor het eerst in de finale van de WTA Finals. Sabalenka haalde ook in 2022 de finale, maar verloor toen van Caroline Garcia uit Frankrijk.

Prijzengeld WTA Finals

De prijzenpot van de WTA Finals is in 2025 gevuld met 15,45 miljoen dollar, oftewel 13,4 miljoen euro. Daarvan is 12,4 miljoen dollar voor het enkelspel en 3,1 miljoen dollar voor het dubbelspel gereserveerd.

Als een speelster het enkelspel ongeslagen wint (dus bij winst van alle groepswedstrijden), dan krijgt ze 5,235 miljoen dollar. Bij één nederlaag in de groepsfase daalt dat naar 4,88 miljoen dollar. Rybakina won al haar vijf duels bij de WTA FInals en krijgt dus 5,235 miljoen dollar (4,5 miljoen euro).

Knap

Sabalenka was complimenteus voor Rybakina. "Ik ga erg gevoelig worden", zei ze in haar speech na afloop. "Dit was niet mijn beste prestatie. Maar je was vanadaag beter", zei ze sportief tegen de winnares. "Je hebt me letterlijk van de baan gesmasht. Knap werk. Echt knap."

Rybakina zei bij Sky Sports: "Ik kwam hier zonder verwachtingen. Ik dacht: als het niet mijn kant op gaat, dan ga ik lekker op vakantie. Ik ben zo blij. Het was een geweldige week voor mij. Dit had ik niet verwacht. Ik heb alle partijen gewonnen, dit geeft me zoveel motivatie. Ik wil volgend jaar nog sterker terugkeren op het circuit."