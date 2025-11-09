Ze won de grootste titel van het jaar door Aryna Sabalenka te verslaan, maar zorgde daarna voor het moment waar iedereen over praatte. Elena Rybakina (26) vierde haar triomf bij de WTA Finals op eigen, opvallende wijze. Wat er ná de finale gebeurde, zegt misschien nog wel meer dan haar zege zelf.

In de finale van de WTA Finals rekende Rybakina overtuigend af met Sabalenka. In twee sets - 6-3, 7-6 (0) - maakte ze haar status als een van de meest constante speelsters van het seizoen waar. Met haar krachtige opslag en koelbloedige spel hield ze Sabalenka het grootste deel van de partij onder druk. De nummer één van de wereld vocht nog terug in de tweede set, maar werd in de tiebreak compleet overlopen door de koelbloedige Kazachse.

Waarom Rybakina écht weigerde op de foto te gaan

Tijdens de prijsuitreiking in Riyad werd Rybakina vervolgens uitgenodigd voor de traditionele foto met Sabalenka en WTA-baas Portia Archer, maar de kersverse kampioene bleef demonstratief op afstand. Geen glimlach, geen handdruk, geen gezamenlijke foto. De beelden gingen razendsnel de wereld over en markeerden het dieptepunt in de gespannen relatie tussen de Kazachse en de WTA-top.

De breuk tussen Rybakina en de WTA sleept zich al ruim een jaar voort. De aanleiding ligt bij de zaak rond haar coach Stefano Vukov, die in februari door de bond werd geschorst na beschuldigingen van verbaal en emotioneel misbruik. Rybakina bleef hem in die periode publiekelijk steunen en noemde hem 'de belangrijkste persoon achter mijn succes'. Toen de WTA de schorsing later introk, bleef de onderlinge sfeer koel.

Kritiek op de WTA laait opnieuw op

Rybakina heeft de bond sindsdien herhaaldelijk bekritiseerd, onder meer over de toernooikalender, het prijzengeld en de organisatie van de Finals in Saoedi-Arabië. Dat ze na haar grootste zege weigerde samen met Archer op de foto te gaan, voelde voor velen als een bewust signaal. Op de persconferentie wilde ze het incident niet verder toelichten. "We doen allemaal ons werk. Sommige gesprekken zijn er niet gekomen, en dat is prima zo", zei ze kortaf.

Ondanks de commotie was haar prestatie op het veld indrukwekkend. Rybakina sloot het seizoen af met vier titels en behoort tot de absolute top van het vrouwentennis. Toch hing er na haar zege vooral een ongemakkelijke sfeer. De 'koude oorlog' tussen de Kazachse en de WTA lijkt met haar symbolische afstand op het podium een nieuw hoogtepunt te hebben bereikt.

Rybakina sluit droomtoernooi af met historische beloning

De winst in Riyad leverde Rybakina niet alleen een van de grootste titels uit haar carrière op, maar ook een astronomisch bedrag aan prijzengeld. De Kazachse bleef de hele week ongeslagen en schreef daarmee niet alleen geschiedenis, maar ook een van de hoogste premies ooit in het vrouwentennis bij.