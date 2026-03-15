De Belarussische Aryna Sabalenka heeft het WTA 1000-toernooi van Indian Wells op haar naam geschreven. Na twee verloren eindstrijden rekende ze in de finale af met Jelena Rybakina, van wie ze in 2023 nog verloor. Dit keer trok Sabalenka aan het langste eind: 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Sabalenka verloor dit jaar pas één van haar zeventien wedstrijden, maar juist die nederlaag leed ze tegen Rybakina, in de finale van de Australian Open. Ook nu leek ze even opnieuw onderuit te gaan, want in de eerste set was Rybakina duidelijk de betere.

In de tweede set verspeelde Rybakina echter een break voorsprong, terwijl Sabalenka dat in de derde set deed toen ze voor de wedstrijd serveerde. Bij een stand van 5-5 werkte Rybakina vervolgens nog vijf breakpoints weg, waarna ze in de tiebreak zelf een matchpoint onbenut liet.

Alles doen om te winnen

De overwinning zal Sabalenka goed doen. Want voorafgaand aan de finale sprak de Belarussische uit dat ze er klaar mee was om belangrijke finales te verliezen. "Ik ben het zat om deze belangrijke finales te verliezen. Het voelde alsof ik zoveel kansen had die ik niet benutte. Op dit moment is mijn mentaliteit: als ik de finale bereik, stap ik de baan op en doe ik alles wat ik kan en niet kan om die trofee te winnen", aldus de nummer één van de wereld.

Verbetering van spel

En nu is de trofee dan eindelijk binnen voor Sabalenka, de tennisster die sinds 21 oktober 2024 de nummer één van de wereld is. Ondanks haar positie op de ranglijst probeert ze haar spel nog steeds te verrijken. "Ik wil de kwaliteit van alle slagen die ik door de jaren heen heb geperfectioneerd verbeteren. Ik denk dat als je aan de top wilt blijven, je altijd op zoek moet zijn naar iets, details die je aan je spel kunt toevoegen om echt onvoorspelbaar te worden. En ja, het hebben van al deze tools in je spel geeft je ongetwijfeld een groot voordeel ten opzichte van de andere speelsters. Vergeleken met wie ik een paar jaar geleden was, ben ik een completere speelster en ik weet dat als mijn plan A niet werkt, ik plan B en C heb. Daar heb ik de afgelopen twee jaar veel aan gewerkt."