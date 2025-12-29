Aryna Sabalenka verloor gisteren in de Battle of the Sexes-wedstrijd tegen Nick Kyrgios. Voor, tijdens en na de partij was er veel kritiek op het format, maar dat vindt de nummer één van de wereld bij de vrouwen compleet onbegrijpelijk.

Sabalenka en Kyrgios speelden een demonstratiewedstrijd tegen elkaar die naar buiten werd verkocht als de Battle of the Sexes. De wedstrijd werd gespeeld op een aangepast veld, waarbij bijvoorbeeld de baan aan de kant van de Australiër langer was dan die bij de nummer één van de wereld bij de vrouwen. Daarnaast was er veel kritiek op het feit dat een man en een vrouw geen competitieve wedstrijd tegen elkaar kunnen spelen. Kyrgios won uiteindelijk met twee keer 6-3 van Sabalenka.

'Snap niet dat mensen negatief kunnen zijn'

Na de wedstrijd vertelde Sabalenka dat ze het naar haar zin had gehad en dat ze veel plezier op de baan had met Kyrgios. Uiteindelijk kreeg ze ook dat vraag wat ze vond van de kritiek. Sabalenka 'snapt niet hoe mensen dit als iets negatiefs kunnen zien'. Ze merkt op dat het een leuke wedstrijd was om te zien en het heeft ervoor gezorgd dat 'er meer mensen naar het tennis kijken'. "Grote namen wensten me via een berichtje succes en zeiden dat ze naar de wedstrijd gingen kijken", weerlegt Sabalenka de kritiek.

Ook Kyrgios kreeg de vraag over de kritiek. Zoals verwacht was de Australiër een stuk meer uitgesproken en feller dan Sabalenka. "Alle mensen die negatief waren, hebben de wedstrijd wel gekeken", merkt de winnaar Kyrgios op. Daarnaast noemde de Australiër de wedstrijd met Sabalenka de 'partij die waarschijnlijk het meeste aandacht heeft gekregen van dit jaar'. De wedstrijd werd gespeeld in afwachting van het nieuwe tennisseizoen.

'Ik voelde me geweldig'

Sabalenka liet uiteindelijk de kritiek links liggen en had vooral plezier in de wedstrijd tegen Kyrgios. "Ik voelde me geweldig. Ik heb echt goed gevochten en hij had het lastig. Hij werd behoorlijk moe", merkte Sabalenka op kijkend naar haar Australische concurrente. "De volgende keer als ik tegen hem speel, ken ik zijn sterke en zwakke punten al, en dan wordt het zeker een nog betere show."