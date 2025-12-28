Aryna Sabalenka nam het in 'the Battle of the Sexes' op tegen Nick Kyrgios. De Belarussische bood flink wat weerstand, maar toch verloor ze het duel in de Coca-Cola Arena in Dubai: 3-6, 3-6. Na afloop liet ze blijken dat ze er niet bij de pakken neer ging zitten.

In de eerste set werd al duidelijk dat Sabalenka flink tegenstand bood. Beide toptennissers hielden hun servicegames en deelden de punten, maar uiteindelijk trok de Australiër de eerste set naar zich toe: 3-6.

Ook in de tweede set liet Sabalenka zien wat ze kon. Ze liep zelfs uit naar 3-1, maar Kyrgios knokte zich terug en trok ook de tweede set naar zich toe: 3-6.

'Ik voelde me geweldig'

Na afloop reageerde Sabalenka enthousiast, ondanks de nederlaag. "Ik voelde me geweldig. Ik heb echt goed gevochten en hij had het lastig. Hij werd behoorlijk moe."

De Belarussische vervolgde: "Het niveau was hoog. Ik sloeg veel goede ballen, ging vak naar het net, speelde mooie dropshots en serveerde sterk. Ik heb genoten van de show."

Rematch?

Sabalenka genoot er zelfs zo erg van, dat ze hintte naar een rematch: "De volgende keer als ik tegen hem speel, ken ik zijn sterke en zwakke punten al, en dan wordt het zeker een nog betere show."

Ze gaf daarbij ook toe dat ze een rematch zeer zeker ziet zitten: "Ik houd van uitdagingen en ik zou heel graag nog een keer tegen hem spelen". Ze heeft daar dan ook een goede reden voor: "Het voelde anders. het speelveld is anders. Tegen een man spelen is competitief, het ging sneller en dat is goed voor mijn conditie."

Plezier

"Ik hoop dat ik de komende dagen even goed vrij kan nemen, en dat ik het hele seizoen door plezier kan blijven brengen aan de mensen die naar me kijken", zo sloot Sabalenka af.