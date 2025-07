Aryna Sabalenka heeft een boekje open gedaan hoe het leven als proftennisster voor haar is. De nummer één van de wereld schetst een saai bestaan, waar alles afhangt van resultaten. "Het voelt alsof je doodgaat."

Sabalenka kiest stellige, duidelijke woorden om te omschrijven hoe ze zich kan voelen. In een video op haar eigen YouTube-kanaal begint de 27-jarige Belarussische nog rustig: "Ik vind het belangrijk om plezier te hebben en van het leven te genieten. Maar eerlijk gezegd is het erg saai om atleet te zijn."

In de video geeft Sabalenka een inkijkje in haar hoogte- en dieptepunten op Wimbledon, waar ze de halve finale bereikte. "Je hele leven hangt af van je resultaten. Als je wint, ben je de gelukkigste persoon ter wereld. Je geniet van het leven, je voelt je geweldig."

'Ik haat mezelf op zo'n moment'

Sabalenka verloor de halve finale in drie sets van Amanda Anisimova, die op haar beurt uiteindelijk kansloos de eindstrijd verloor van Iga Swiatek. Sabalenka: "Maar als je verliest, is het moeilijk om ervan te genieten. Dan lig ik op het strand en denk ik dat het prachtig is, maar ik heb verloren. Ik ben echt een slechte verliezer. Ik haat mezelf op zo’n moment. Het is alsof je constant een leven leidt met ups en downs."

En daar houdt het niet bij op. Ze gaat verder: "Verliezen is altijd vreselijk. Het voelt alsof je doodgaat, je wilt niet meer bestaan, alsof je aan het einde van je leven bent gekomen. Maar dan ga je even zitten en denk je na over wat je tijdens de wedstrijd anders had kunnen doen."

'Dat betekent het einde'

Uiteindelijk lukt het haar ook om te relativeren. "Je herbekijkt fases, je begrijpt de momenten beter. Je begrijpt waarom de andere speler het veel beter heeft gedaan. Het eerste moment is altijd het ergste, zeker als je dicht bij toernooiwinst bent. Als je eenmaal verliest, betekent dat het einde."

US Open

Sabalenka maakt zich nu op voor het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. Op zondag 24 augustus begint de US Open, waar zij de regerend kampioene is. Dit jaar won de Belarussische nog geen enkele Grand Slam.