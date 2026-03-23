Toptennisster Aryna Sabalenka, de huidige nummer één van de wereld, heeft opmerkelijke uitspraken gedaan tijdens de persconferentie na haar overwinning op Caty McNally in de tweede ronde van de Miami Open (6-4, 6-2). Haar onthulling rondom vloeken op de baan zorgde voor een golf van verbazing in de zaal.

De Wit-Russische stootte door naar de achtste finales, waar ze het opneemt tegen Zheng Qinwen , die op haar beurt Madison Keys versloeg met 4-6, 6-2, 6-4.

Sabalenka is bijzondere taal machtig

Na de wedstrijd onthulde Sabalenka hoe ze erin slaagt om waarschuwingen van scheidsrechters te ontlopen, zelfs tijdens de meest gespannen momenten waarop ze haar zelfbeheersing verliest. Ze gaf eerlijk toe dat ze dan haar toevlucht neemt tot vloeken in het Portugees, een taal die ze is gaan studeren en waar ze direct verliefd op werd.

Hierdoor kan ze haar frustraties uiten zonder begrepen te worden, en zo ontloopt ze automatisch waarschuwingen. Ze weet echter dat ze, nu ze dit heeft onthuld, haar strategie in de toekomst zal moeten aanpassen.

'Het is de mooiste taal om in te vloeken'

"Ik hou van de Braziliaanse cultuur. Ik heb het gevoel dat het vergelijkbaar is met die van Wit-Rusland; we zijn zo gepassioneerd en zo aardig. Wanneer Brazilianen verliefd worden, gaan ze er helemaal voor. Ze zijn ongelooflijk", vertelde de toptennisster.

"Ik zit op Duolingo, ik denk dat ik al 199 dagen bezig ben met leren, ik doe mijn uiterste best, en als ik de app gebruik, ben ik vloeiend in het Portugees. Ik kan over elk onderwerp praten, maar zodra ik mijn telefoon wegleg, weet ik niets meer te zeggen. Maar het vloeken. Oh, mijn God! Het is de mooiste taal om in te vloeken. Ik ben er dol op. Het komt nu vanzelf", zo onthult Sabalenka.

Nieuwe tactiek

"Ik vind het geweldig! Scheidsrechters letten niet op me als ik allerlei dingen in het Portugees zeg en ik krijg geen waarschuwing", na deze onthulling ging er een golf van verbazing door de zaal waar de persconferentie werd gehouden.

"Scheidsrechters spreken Engels, Russisch, het is duidelijk wanneer je in die talen vloekt, ze luisteren. Maar ze letten niet op me als ik gekke dingen in het Portugees zeg, ik krijg dan geen waarschuwing. Ha-ha-ha! Ik ben slim! Maar nu weten zij het ook en moet ik iets anders verzinnen”, aldus Sabalenka.