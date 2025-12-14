In 2025 waren we getuige van meerdere Russische tennissers en tennissters die besloten van nationaliteit te veranderen, maar Aryna Sabalenka benadrukte in de podcast van Piers Morgan dat zij die stap nooit zou zetten, omdat ze alle kinderen in Wit-Rusland niet wil teleurstellen.

Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne woedt, hebben veel Russische tennissers en tennissters besloten van nationaliteit te veranderen. Rusland staat weliswaar onder veel zwaardere internationale druk door de oorlog in Oekraïne, maar ook Wit-Russen mogen niet deelnemen aan teamcompetities en het is hen verboden nationale symbolen te tonen tijdens officiële wedstrijden. Voor Aryna Sabalenka is er echter geen twijfel: zij zou haar nationaliteit nooit veranderen.

'Ik zou ze nooit verraden'

"Ik zou nooit van nationaliteit veranderen. Ik zou de Wit-Russische kinderen nooit kunnen verraden. Ik ben hun inspiratie. Het is voor mij altijd een eer geweest om zo'n klein land als Wit-Rusland te vertegenwoordigen", zegt de nummer 1 van de wereld. Zij gaat dus Tallon Griekspoors vriendin niet achterna. De Russische Anastasia Potapova is sinds kort Oostenrijkse.

'Allerlei vreemde gedachten'

Ze onthulde ook waar ze aan denkt vlak voor haar wedstrijden. "Ik vraag me af of mijn team een tafel heeft gereserveerd voor de lunch in mijn favoriete restaurant, ik denk na over wat ik ga bestellen. Op zulke momenten moet je tegen jezelf zeggen dat je je moet concentreren op de baan. Vaak komen er allerlei vreemde gedachten in mijn hoofd vlak voor een wedstrijd."

Luidruchtig

De nummer één van de wereld gaf ook toe dat ze soms te luidruchtig is tijdens het spelen. "Ik speelde eens een demonstratiewedstrijd tegen Novak Djokovic met een microfoon op. Toen realiseerde ik me hoe hard ik schreeuwde bij mijn slagen. Ik dacht: waarom delen ze het publiek geen oordopjes uit?", zei de top tennisster.

