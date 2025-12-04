Tallon Griekspoor raakte afgelopen week nog in opspraak door zijn keuze om in Rusland aan een demonstratietoernooi te gaan spelen, maar donderdag heeft zijn vriendin Anastasia Potapova een opmerkelijk besluit bekendgemaakt. De Russische zal vanaf volgend jaar namelijk voor een ander land gaan uitkomen.

Potapova, de huidige nummer 51 van de wereld, meldt dat ze vanaf 2026 voor Oostenrijk gaat spelen. Ze speelde de afgelopen tijd als Russische onder een neutrale vlag op tennistoernooien. Met haar Oostenrijkse paspoort mag ze meedoen aan landentennis zoals de Billie Jean King Cup.

"Ik ben verheugd jullie te kunnen laten weten dat mijn aanvraag voor het staatsburgerschap is goedgekeurd door de Oostenrijkse overheid. Oostenrijk is een land waar ik van hou, het is ongelooflijk gastvrij en een plek waar ik me helemaal thuis voel. Ik ben dol op Wenen en kijk ernaar uit om daar mijn tweede thuis van te maken. Als onderdeel hiervan ben ik er trots op om aan te kondigen dat ik vanaf 2026 mijn nieuwe thuisland Oostenrijk zal vertegenwoordigen in mijn professionele tenniscarrière", aldus Potapova.

Omstreden toernooi in haar thuisland

De timing van het nieuws is opvallend, want de Russische deed afgelopen weekend samen met haar vriend Griekspoor mee aan een invitatietoernooi in haar thuisland. De deelname van de Nederlander aan het evenement in Sint-Petersburg was omstreden vanwege het feit dat er allerlei sancties tegen Rusland lopen door de oorlog in Oekraïne. David van Weel, de minister van Buitenlandse Zaken riep de tennisser zelfs op om niet te gaan, maar dat advies sloeg hij in de wind.

Griekspoor heeft zelf overigens nog nergens een officiële reactie gegeven op zijn deelname. Wel vertelde hij in interviews dat hij Sint-Petersburg wat weg vond hebben van Amsterdam. Ook deelde hij een bericht op X waarin hij zich afvroeg of de minister niks beters te doen had, maar die post verwijderde hij al snel.

Daria Kasatkina

Potapova is niet de eerste Russische speelster die ervoor gekozen heeft om niet langer voor haar thuisland uit te komen. Vorig jaar stapte voormalig top 10-speelster Daria Kasatkina al over naar Australië. Haar situatie was echter wel heel anders dan die van Potapova.

Kasatkina was al sinds 2022 niet meer in Rusland geweest en openlijk kritisch op het regime in haar thuisland. De speelster, die openlijk lesbisch is, kon zich niet vinden in de manier waarop Rusland omging met de lhbti-rechten en ook uitte ze kritiek op de oorlog in Oekraïne.