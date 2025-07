Toptennisster Leylah Fernandez heeft een nieuwe hoogtepunt bereikt. De 22-jarige Canadese verraste recent de tenniswereld met een video waar ze vraagt om een date. Ze ontving honderden reacties. Tegelijkertijd is ze succesvol op de tennisbaan.

De 22-jarige speelster heeft de kwartfinale bereikt van de Citi Open, een WTA-toernooi in Washington. Ze versloeg niet de minste tegenstander: in drie sets werd Jessica Pegula, nummer vijf van de wereld, uit het toernooi gegooid. Pegula stond vorig jaar nog in de finale van de US Open.

Oproep voor date

Fernandez won met 6-3 1-6 7-5 en plaatste zich voor de kwartfinale. Daar staat de Amerikaanse Taylor Townsend op haar te wachten. De verrassende finalist van de US Open in 2021 kwam recent op verrassende wijze in het nieuws. Ze was namelijk op zoek naar een leuke date.

Dat leverde de nodige reacties op. "Hey allemaal, weten jullie wat ik écht graag wil doen? Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik wil op een date. Ik ben geen fan van datingapps, dus ik ga het op mijn eigen manier doen", vroeg ze haar 350.000 volgers.

Druk sportleven

Ze noemt haar drukke sportleven als reden dat ze nog nooit op een date is gegaan. Dat kan best kloppen, want alleen al in 2025 heeft ze half Europa rondgereisd, speelde ze in het Midden-Oosten en pakt ze tussendoor toernooien in Noord-Amerika mee. Haar volgers stonden wel open voor een date met de tennisster.

"Op de eerste dag kreeg ik meer dan 100 berichten, dus ik heb keuze genoeg. De waarheid is dat ik nooit de tijd of de juiste omstandigheden heb gehad om op date te gaan. Mijn vader vroeg ernaar, en toen ik zei dat ik nog nooit was geweest, stelde hij voor om iemand via Instagram te zoeken - maar wel op voorwaarde dat mijn vader die persoon van tevoren zou ontmoeten", vertelde ze aan Tennis.com.

'Ontmoet op Olympische Spelen'

Onder hen ook andere bekende sporters. Ze onthult: "Ik kreeg berichten van andere atleten, sommigen die ik tijdens de Olympische Spelen heb ontmoet, die me vertelden dat ze zich hetzelfde voelden. Het leven van een topsporter vraagt enorm veel focus op training en wedstrijden. Zij lieten me inzien dat ik niet zo uitzonderlijk ben, dat dit leven ons soms eenzaam maakt. Ik wil het gewoon eens ervaren, met iemand praten en zien of er wederzijdse interesse is."