Anastasia Pavlyuchenkova houdt weinig leuke herinneringen over aan haar eerste ontmoeting met Carlos Alcaraz. De nummer 47 van de wereld heeft inmiddels haar mening over de Spanjaard bijgesteld, maar de eerste indruk was niet goed.

Pavlyuchenkova vertelt in de Box Podcast over haar eerste ontmoeting met de huidige nummer twee van de wereld bij de mannen. De Spanjaard liet zeker een onuitwisbare indruk achter op de Russische, maar die was niet direct positief. "Op een of andere manier, ja ik weet het niet. Ik hield echt niet van zijn manieren. Het leek alsof hij een beetje deed alsof. Hij was de hele tijd aan het lachen."

Voor Pavlyuchenkova was het onmogelijk dat iemand constant zo vrolijk kon zijn als Alcaraz was. Vanuit haar eigen situatie kon ze dat niet begrijpen. "Ik dacht echt hoe is dit mogelijk. Als ik naar mezelf kijk. Bij mij is het constant drama als ik aan het trainen of een wedstrijd aan het spelen ben. Hij lacht de hele tijd, zelfs naar zijn team. Dat is wat mij betreft echt wel te veel, ik snap het echt niet."

Slechte week voor Alcaraz

Voor Alcaraz is de Paris Masters-week uitgelopen op een drama. De Spanjaard werd in zijn eerste partij direct verrassend uitgeschakeld door de Britse speler Cameron Norrie. Tot overmaat van ramp won zijn rivaal Jannik Sinner het toernooi. Daardoor is Alcaraz zijn plek als nummer één van de wereld weer kwijtgeraakt aan zijn Italiaanse concurrent. Definitief kwijt is hij hem nog niet. Alcaraz kan tijdens de ATP finals van 13 tot en met 20 november proberen om de positie weer af te pakken van Sinner.

Pavlyuchenkova

De 34-jarige Pavlyuchenkova staat op dit moment 47e van de wereld. Ze kwam voor het laatst in actie op de US Open waar ze in de tweede ronde van het toernooi uitgeschakeld werd door Victoria Azarenka. Op de laatste Wimbledon-editie haalde ze nog de kwartfinale waar Amanda Anisimova te sterk was. In 2021 haalde ze voor de eerste en tot nog toe enige keer in haar carrière de finale van een Grand Slam. Pavlyuchenkova verloor toen Roland Garros van Barbora Krejcikova.