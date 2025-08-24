Emma Raducanu kende weinig problemen in haar eerste partij op de US Open en sloot overtuigend af met een snelle overwinning. Toch ging het in New York niet alleen om haar spel. Het duel in het Louis Armstrong Stadium kreeg halverwege een onverwachte wending, waardoor de Britse even moest wachten voordat ze verder kon.

De winnares van 2021 begon sterk en had haar tegenstander Ena Shibahara snel in de tang. Raducanu was geconcentreerd, liet nauwelijks steken vallen en had de eerste set in no-time binnen. Maar net toen ze zich klaar maakte om opnieuw te serveren, ging het naast de baan mis.

Opvallend oponthoud door cameraman

Een cameraman verloor zijn evenwicht, struikelde over een reclamebord en belandde deels op het speelveld. Het leverde een kort oponthoud op, tot collega’s hem overeind hielpen en de rust terugkeerde in het stadion. Raducanu keek het allemaal glimlachend aan en pakte daarna moeiteloos de draad weer op.

Binnen iets meer dan een uur had ze de partij beslist: 6-1, 6-2. Daarmee boekte ze haar eerste overwinning op de US Open sinds haar sprookjeszege vier jaar geleden. "De eerste rondes zijn altijd lastig, je bent zenuwachtig. Ik ben blij dat ik zo doorheen ben gekomen", zei ze na afloop.

Raducanu treft frisse tegenstander in ronde twee

In de tweede ronde wacht Raducanu een duel met de als 24ste geplaatste Veronika Kudermetova. Die hoefde zondag nauwelijks in actie te komen, want haar tegenstander gaf in de eerste set al op. Zo lijkt de Russische fit en uitgerust aan te treden tegen Raducanu, die met vertrouwen uit haar openingszege komt.

Raducanu en Alcaraz voeden geruchtenmolen

Ook buiten de baan is er volop aandacht voor Raducanu. Samen met Carlos Alcaraz vormde ze bij het gemengd dubbeltoernooi een koppel, en meteen laaiden de geruchten over een mogelijke romance weer op. Het tweetal verloor weliswaar in de eerste ronde, maar stal met lachende gezichten en innige knuffels toch de show. Op Instagram kwamen fans zelfs met een koosnaam voor het duo: Emmalitos.

Volgens oud-coach Mark Petchey is er echter niets romantisch aan de hand. "Ze zijn gewoon goede vrienden", zei hij. Toch blijft de chemie tussen Raducanu en Alcaraz voer voor speculatie. Iedere keer dat de twee samen worden gespot in New York, wakkert dat de geruchten opnieuw aan. Voor nu ligt de focus voor beide sterren echter weer volledig op hun enkelspel.

