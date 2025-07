Toptennisster Emma Navarro plaatste zich donderdag overtuigend voor de derde ronde op Wimbledon. Toch zit ze ergens mee. In aanloop naar het grandslamtoernooi sprak ze zich uit over haar imago.

De 24-jarige Amerikaanse was met 6-1, 6-2 veel te sterk voor de Russin Veronika Kudermetovam nummer 46 van de wereld.Navarro had slechts 74 minuten nodig om de volgende ronde te bereiken. Daar wacht haar een zwaardere dobber: Barbora Krejcikova (WTA 16), de winnares van Wimbledon vorig jaar.

Maar Navarro, nummer tien op de wereldranglijst voert niet aleen een strijd op de tennisbaan. Ze hoopt ook van het label als 'miljardairsdochter' af te komen. Haar vader is Ben Navarro, oprichter van Sherman Financial Group met een geschat vermogen van 4,8 miljard dollar. Hij is een groot tennisliefhebber en bezit twee grote Amerikaanse toernooien: de Charleston Open en de Cincinnati Open.

Sterk en veerkrachtig

Voorafgaand aan Wimbledon 2025 gaf Navarro een interview aan Tatler, waarin ze openhartig sprak over haar jeugd, opvoeding en tenniscarrière. Ze heeft veel geleerd van haar ouders. "Ik ben opgevoed om sterk en veerkrachtig te zijn en om nooit op te geven, maar tot het bittere einde te vechten", legt ze uit. "Zelfs op dagen dat mijn spel niet loopt, kan ik mentaal sterk blijven."

"Dat maakt deze reis vol te houden. Er zijn veel ups en downs, en als je niet mentaal sterk bent, is het makkelijk om op te geven", vervolgt de tennisster, die vorig jaar de kwartfinale bereikte op Wimbledon.

De sport is haar met de paplepel ingegoten. "Ik begon toen ik 3 jaar oud was, oud genoeg om een racket vast te houden. Tennis was een groot deel van ons leven. Toen ik nog te klein was, liep ik ballen te rapen voor mijn broers."Ze trainde ook vaak met haar vader. "Toen ik oud genoeg was om te spelen, gooide mijn vader me de ballen toe. Ik stond vlakbij het net, net groot genoeg om de ballen eroverheen te slaan."

Hard werken

Het was hard werken voor Navarro."Ik ben traditioneel opgevoed. We stonden op zaterdag om 6 uur 's ochtends op om te tennissen. Als kind was het belangrijk om te leren sterk te zijn, een goede werkmentaliteit te ontwikkelen en doelgericht te leven." Daarom vindt ze het vervelend als mensen beweren dat ze alles te danken heeft aan het fortuin van haar vader. "Dus ik vind het niet leuk als mensen me aanduiden als de dochter van iemand met veel geld. Het is een label dat me niet aanstaat."

Ze probeert die beweringen dan ook zo veel mogelijk te negeren. "Ik lees er niks over. Geen reacties, artikelen, dat soort dingen. Ik weet niet wat de fans zeggen. Er zijn wel wat koppen die erover reppen, oké, maar ik ben niet opgegroeid met alles op een presenteerblaadje", aldus Navarro.

