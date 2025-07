Emma Raducanu staat opnieuw in de schijnwerpers tijdens Wimbledon. Niet alleen vanwege haar indrukwekkende prestaties op de baan, maar ook door klachten die donderdag tegen haar zijn ingediend. Deze ontwikkeling, samen met de roddels die haar privéleven omringen, zorgt voor veel aandacht rondom het optreden van 22-jarige Britse in Londen dit jaar.

Raducanu is sterk aan Wimbledon begonnen en heeft voor het tweede jaar op rij de derde ronde bereikt. Vorig jaar kreeg ze een walk-over in de eerste ronde, waardoor ze zonder te spelen doorging naar de tweede ronde. Dit jaar won ze voor het eerst daadwerkelijk twee wedstrijden achter elkaar op dit Grand Slam-toernooi, een belangrijke mijlpaal voor de 22-jarige. Ze speelt haar derde ronde op vrijdagmiddag, waar Raducanu een loodzware confrontatie wacht.

Raducanu ontvangt klachten na verhitte confrontatie

Hoewel haar sportieve prestaties indruk maken, is de sfeer rondom Raducanu niet alleen positief. Tijdens haar recente tweede ronde tegen voormalig Wimbledon-kampioen Marketa Vondrousova riep Raducanu herhaaldelijk het publiek op om haar te steunen, wat voor rumoer en een levendige sfeer zorgde in het stadion. Vondrousova, die in 2023 op hetzelfde Centre Court haar Wimbledon-titel behaalde, gaf aan dat het moeilijk was om in zo’n geladen en luidruchtige omgeving te spelen.

"Het Centre Court zat vol en ze bleef mensen vragen om haar te steunen," vertelde de Tsjechische na afloop. "Ze was zelf ook erg opgewonden, vanaf de tweede bal schreeuwde ze het hele veld over. Het is duidelijk dat ze ervan geniet. Het is gewoon niet prettig. En als je zo goed speelt, ben je in een goede bui en is het moeilijk om daar weer uit te komen", klonk de voormalig winnares kritisch. Ondanks haar frustratie prees Vondrousova de sportieve kwaliteiten van Raducanu en erkende ze dat het een zwaar gevecht was op de baan.

Ontmoeting met nummer één van de wereld

Voor de derde ronde staat Raducanu een loodzware taak te wachten: een duel met de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka. Sabalenka geldt als de torenhoge favoriet en zal op Centre Court ongetwijfeld gesteund worden door een groot deel van het publiek. Toch kan de 22-jarige Britse rekenen op de warme aanmoedigingen van haar thuisfans, die haar graag zien verrassen tegen de dominante Wit-Russin.

Raducanu beseft zelf ook dat ze meer nodig heeft dan alleen publieksondersteuning om Sabalenka te verslaan. De twee stonden elkaar eerder dit jaar tegenover tijdens het Indian Wells-toernooi, waar Sabalenka als winnaar uit de strijd kwam. "Ik denk absoluut dat Aryna niet voor niets de nummer 1 van de wereld is", blikte Raducanu vooruit op het treffen met Sabalenka. "Je kunt haar niet zomaar onderschatten. Ik moet agressief zijn, maar mijn momenten goed uitkiezen en niet té agressief worden. Het is makkelijk om in die valkuil te trappen. Qua formaat en kracht denk ik niet dat ik haar kan overtreffen."

Liefdesgeruchten rond Raducanu en Alcaraz

Tegelijkertijd houden de geruchten over Raducanu en Carlos Alcaraz de gemoederen flink bezig. De twee jonge toptenners worden vaak samen gezien en zullen ook samen deelnemen aan het gemengd dubbeltoernooi van de US Open, wat de speculaties over een mogelijke romance verder aanwakkert. Ondanks de voortdurende aandacht benadrukt Raducanu keer op keer dat ze gewoon goede vrienden zijn, iets wat zij onlangs met een glimlach en een blozende reactie bevestigde tijdens een persmoment vlak voor Wimbledon.

