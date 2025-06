In Engeland maakt een openhartig gesprek met Katie Boulter de tongen los. De Britse toptennisster is een van de meest succesvolle tennissters van het land, maar kampt ook met zware bedreigingen. Daar gaf ze een onthullend inkijkje in.

Die vonden plaats tijdens de recente editie van Roland Garros. Ze sneuvelde in de tweede ronde tegen Madison Keys, maar tijdens haar eerste wedstrijd ging het al mis. Hoewel ze won van de Franse Carole Monnet, kreeg ze meerdere ernstige bedreigingen online naar haar hoofd geslingerd.

Dat gebeurde nadat ze verrassend genoeg de eerste set verloor va Monnet. Toen stroomden de haatberichten binnen, zo vertelt ze in gesprek met de BBC. De reacties die ze kreeg zijn tamelijk bizar: 'Ik hoop dat je kanker krijgt', schreef iemand. Een ander claimt dat ze maar alvast kaarsen en een begrafeniskist voor haar volledige familie moet regelen.

De 28-jarige Boulter merkt dat het de laatste jaren veel erger is geworden wat betreft de haatreacties. "Ik denk dat het laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Je weet niet of die persoon ook ter plaatse is. Je weet niet of ze in de buurt zijn of waten waar je hoopt." Boulter, die ooit veel last had van een stalker, kan niet geloven dat mensen zulke 'verschrikkelijke' dingen naar haar en haar collega's sturen.

'Het is gewoon verschrikkelijk'

"Ik denk niet dat ik zoiets ooit tegen mijn ergste vijand zou zeggen. Het is gewoon verschrikkelijk... Verschrikkelijk om tegen wie dan ook te zeggen."

Boulter heeft een theorie over de vele beledigingen. Volgens haar zijn ze afkomstig van mensen die gokken op tenniswedstrijden. Statistieken van de BBC onderschrijven dat. In totaal zouen er 458 tennisspelers slachttoffer zijn geworden van soortgelijke berichten. Boulter krijgt niet alleen woedende reacties rondom haar eigen wedstrijden, maar zelfs tijdens partijen van haar geliefde Alex de Minaur.

Weer in actie

De Britse won in totaal 4 WTA-toernooien. Vorig jaar stond ze even op de 23ste positie van de wereldranglijst. Momenteel is ze de nummer 39 van de wereld. Van haar landgenotes is alleen Emma Raducanu hoger op de ranking te vinden (36). Boulter komt dinsdagmiddag in eigen land in actie. Ze speelt in de Nottingham Open tegen Lulu Sun.