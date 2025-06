Toptennisster Daria Kasatkina heeft hard uitgehaald naar de WTA, de mondiale tennisbond voor vrouwen. De Australische verdedigt deze week haar titel op het grastoernooi van Eastbourne. Maar door een regelverandering is de titel dit jaar een stuk minder waard.

De geboren Russin keert terug op het Engelse gras om haar titel te verdedigen. De nummer 16 van de wereld sprak zich uit het over het toernooi. De Eastbourne Open wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden. Toch is het historische evenement in status verlaagd.

Prijzengeld Wimbledon torenhoog na succesvol protest van toptennissers, winnaars rijkelijk beloond Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

'Dat is echt balen'

"Dat is echt balen, eerlijk gezegd. Ik begrijp deze beslissing niet", vertelde ze vooraf haar openingswedstrijd. Het toernooi van Eastbourne, gehouden in de gelijknamige Engelse stad, was een WTA500-toernooi, maar is in status verlaagd naar een WTA250-toernooi. Dat betekent minder punten voor de wereldranglijst, minder toppers en minder prijzengeld.

"Ik denk dat Eastbourne een van de oudste toernooien op de tour is. Het is echt een toernooi met een rijke geschiedenis", vervolgt de 28-jarige tennisster die vanaf begin dit jaar voor Australië uitkomt. "Er is hier altijd een sterk deelnemersveld, alle spelers komen hierheen. En het was ook superhandig om daarna vanuit hier naar Londen te gaan, alles was top."

Toptennisster (18) opgelucht na zege tegen 'overgelopen' vriendin op Roland Garros: 'Dat is een marteling' Mirra Andreeva plaatste zich door een zege op Daria Kasatkina voor het tweede jaar op rij voor de kwartfinales op Roland Garros. De pas 18-jarige Russische won in twee sets van Kasatkina, die voor Australië uitkomt, maar van oorsprong Russisch is. De twee hebben een bijzondere band en dat werd na afloop maar weer eens duidelijk.

Duits toernooi in de weg

De mondiale tennisbond, de WTA, bepaalt de status van een toernooi. Een mogelijke reden dat de Eastbourne Open verlaagd is in status is dat het toernooi in dezelfde week valt als de Bad Homburg Open in Duitsland, dat sinds vorig jaar de WTA500-status heeft.

In het vrouwentennis is het niet gebruikelijk dat er twee WTA500-toernooien op hetzelfde moment gehouden worden - om zo meer toppers in het belangrijke toernooi te hebben. "Bad Homburg is een heel goed toernooi, dus ik denk zeker dat het de 500 status verdient", vervolgt de voormalig halve finalist op Roland Garros.

"Maar niet ten koste van een ander goed toernooi. Bij de ATP is het geen probleem om twee 500-toernooien in dezelfde week te hebben. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom het een probleem is."