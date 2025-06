Toptennisster (18) opgelucht na zege tegen 'overgelopen' vriendin op Roland Garros: 'Dat is een marteling'

Mirra Andreeva plaatste zich door een zege op Daria Kasatkina voor het tweede jaar op rij voor de kwartfinales op Roland Garros. De pas 18-jarige Russische won in twee sets van Kasatkina, die voor Australië uitkomt, maar van oorsprong Russisch is. De twee hebben een bijzondere band en dat werd na afloop maar weer eens duidelijk.

Andreeva stuntte vorig jaar nog door de halve finales in Parijs te halen, maar deze keer is het totaal geen verrassing dat ze het goed doet op Roland Garros. De Russische is opgeklommen naar de zesde plek op de wereldranglijst en maakte haar status waar door in de achtste finales van Kasatkina te winnen. Andreeva kwam met 5-3 achter in de tweede set, maar won daarna vier games op rij: 6-3, 7-5.

Marteling

Het duel tussen de twee was op voorhand al bijzonder, want ze zijn goede vriendinnen van elkaar. Kasatkina plaatst regelmatig vlogs op sociale media en daarin komt Andreeva veelvuldig voorbij. Hun vriendschap is hecht, met veel ruimte voor cynische grappen en onderlinge plagerijen. Dat leidde ertoe dat Andreeva al een keertje opmerkte dat Kasatkina wel kon werken aan haar interviewskills. Kasatkina kwam vervolgens met de reactie dat ze haar goede vriendin haat.

Andreeva bleek andersom ook wat ergernissen te hebben over Kasatkina, maar die gaan vooral over het tennis. "Ik ben zo blij dat ik gewonnen heb, want ik haat het om tegen haar te spelen. We trainen vaak samen en zelfs dat is een marteling voor me. Het was een helse wedstrijd. Ze verhoogde haar niveau, maar ik wist dat als ik in mezelf bleef geloven dat ik zou winnen", zei de 18-jarige in het interview op de baan na afloop.

Verrassende tegenstander

Andreeva speelt woensdag in de kwartfinales tegen een hele grote verrassing. Loïs Boisson, de Franse nummer 361 van de wereld, wist tot groot genoegen van het publiek in Parijs de laatste acht te halen. Dat deed ze op indrukwekkende wijze door Jessica Pegula, de nummer 3 van de wereld, uit te schakelen.

Andere nationaliteit

Kasatkina kwam lange tijd net als Andreeva uit voor Rusland, maar besloot enkele maanden geleden om van nationaliteit te wisselen. Ze kwam al sinds 2022 niet meer in haar eigen land nadat ze zich kritisch had uitgelaten over de inval in Oekraïne en de lhbti-rechten in Rusland.

De 27-jarige Kasatkina heeft een relatie met de Russische kunstschaatsster Natalia Zabiiako en ze voelde zich als lesbische vrouw niet meer veilig in haar geboorteland. De tennisster woonde al enige tijd in Australië en speelt sinds enkele maanden onder die vlag.

