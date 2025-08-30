Emma Raducanu is bij het US Open in New York al in de derde ronde gesneuveld. De nummer 36 van de WTA-ranking won het toernooi zeer verrassend in 2021, toen ze meedeed als qualifier. Elena Rybakina versloeg haar in twee korte sets: 6-2 6-1. 'Radu' kwam vervolgens met een opvallende uitleg.

Na 61 minuutjes was het gedaan met de Britse hoop op het tennispark 'Flushing Meadows'. Na haar grootse triomf van vier jaar geleden, lukte het haar slechts eenmaal om weer de vierde ronde van een grandslamtoernooi te bereiken. Zo bekeken is Raducanu geen topspeelster, want ze presteert al vier jaar lang niet als topper. Toch ziet ze zichzelf nog wel zo.

'Zich bewijzen'

Ze denkt namelijk dat zij een bepaalde energie en bewijsdrang oproept bij tegenstanders. "Als de toppers tegen mij spelen, dan willen ze zichzelf bewijzen. Ze willen laten zien dat ze echt tot de top behoren en dat ze terecht een bepaalde status genieten", zei ze op de persconferentie.

"Ik denk dat elke keer dat ik tegen een topspeelster speel, dit effect optreedt. En als ik mezelf ontwikkel, beter presteer en wat meer respect opwek, vooral dan schakelt de top tegen mij een tandje bij. Ik zal het maar zien als een compliment, dat de toppers besluiten om juist tegen mij het beste uit zichzelf te halen. Het toont ook aan dat ik nog een hoop werk heb te verzetten."

Lastig

Daarnaast deelde ze complimenten uit aan Rybakina, in 2022 de winnares van Wimbledon. "Elke bal die ze richting mij sloeg was erg lastig om terug te krijgen. Ik was een soort van geschokt als ze een korte bal sloeg. Het was lastig. Ze serveerde prima, ze retourneerde prima. Ze liet me niet in mijn ritme komen. Ze deed alles beter."

Ze is onlangs gaan samenwerken met de Spaanse trainer Francisco Roig. "We zijn drie weken samen en het gaat de goede kant op. Er zijn al onderdelen van mijn spel waarin ik verbeteringen zie. Vandaag kwamen mijn zwakkere punten aan het licht. Maar ja, in drie weken kan hij geen wonderen verrichten, weet je."

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.