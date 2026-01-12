Aryna Sabalenka schreef zondag het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam. De Belarussische nummer 1 van de wereld rekende in de eindstrijd af met Marta Kostyuk en die partij deed op voorhand al flink wat stof opwaaien, maar Sabalenka leek na afloop nog wat olie op het vuur te gooien.

Sabalenka is al meer dan een jaar de lijstaanvoerder bij de vrouwen en in Brisbane liet ze de afgelopen week zien dat we ook in 2026 mooie resultaten van haar mogen verwachten. De Belarussische is nagenoeg onverslaanbaar op hardcourt en in de Australische stad stond er ook geen maat op haar.

Ze won het toernooi zonder een set te verliezen. Ook Kostyuk, die onderweg naar de eindstrijd grote namen als Amanda Anisimova, Mirra Andreeva en Jessica Pegula had uitgeschakeld, had geen schijn van kans.

Rel door uitspraken Kostyuk

Om de finale tussen Sabalenka en Kostyuk was vooraf al veel te doen. Dat kwam allemaal door een interview dat de Oekraïense nummer 20 van de wereld vorig jaar gaf. Ze vertelde daarin dat sommige topspeelsters van nature een hoger testosteronniveau hebben, maar die woorden werden al snel zo uitgelegd alsof ze had beweerd dat tennissters als Sabalenka en Iga Swiatek een oneerlijk voordeel hadden. Dat zorgde voor een flinke rel.

Kostyuk gaf in aanloop naar de finale aan dat haar eerdere uitspraken uit de context waren gehaald, maar toch leek Sabalenka na het winnende punt nog wat olie op het vuur te gooien. De Belarussische deed namelijk iets dat ze nooit doet na een overwinning: ze kuste theatraal haar biceps. Ze beweerde na afloop overigens dat het niets met de woorden van haar opponente te maken had, maar dat het een inside joke met haar staf was.

Brisbane title? Defended 👊@SabalenkaA goes back to back in Brisbane with straight sets against Kostyuk!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/aamETaKCri — wta (@WTA) January 11, 2026

Geen handen schudden

De twee tennissters schudden elkaar na de finale overigens niet de hand, maar dat had dan weer een andere. Kostyuk weigert net als een aantal landgenoten om tegenstanders uit Rusland te begroeten. Dat heeft uiteraard te maken met de invasie in haar thuisland. Rusland krijgt daarbij hulp van Belarus en dat is reden voor Kostyuk om ook geen handen te schudden met speelsters uit dat land, zoals Sabalenka.

Kostyuk besloot overigens na de finale tegen om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Dat deed ze tijdens haar speech op de baan na afloop: "Elke dag speel ik met pijn in mijn hart. Er zijn duizenden mensen zonder licht en warm water op dit moment. Het is daar nu -20 graden buiten dus het is erg pijnlijk om die realiteit elke dag mee te maken. Ik was enorm geraakt en erg blij om zoveel Oekraïense fans en vlaggen te zien deze week."

Australian Open

Voor Sabalenka en Kostyuk kan de blik na hun succesvolle week in Brisbane op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 18 januari en duurt tot en met zondag 1 februari. Sabalenka won in 2023 en 2024 de titel in Melbourne, maar verloor vorig jaar de finale van Madison Keys. Kostyuk beleefde er in 2018 haar doorbraak door als 15-jarige de derde ronde te halen en boekte zes jaar later haar beste resultaat door de kwartfinales te halen.