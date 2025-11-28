Het is een belachelijk besluit dat Emma Raducanu en Jannik Sinner zich hebben afgemeld voor respectievelijk de Billie Jean King Cup en Davis Cup. Dat vindt de voormalig toptennisser John Lloyd. Hij vindt dat de twee het publiek voor de gek houden door hun keuze.

Italië won uiteindelijk de finale van de Davis Cup dit weekend, maar het toernooi werd ontsierd door de afwezigheid van veel topspelers. Van de gehele top tien van de ATP-rankings was er slechts één speler aanwezig op het toernooi. Zo waren ook Jannik Sinner en Carlos Alcaraz niet aanwezig bij de Davis Cup-finales. Beide spelers kampten met wat fysieke ongemakken door het drukke seizoen en besloten af te zeggen om te revalideren en tot rust te komen richting het nieuwe tennisjaar.

'Ongelofelijk'

Lloyd vindt het een belachelijke keuze dat vooral Sinner de Davis Cup finales in eigen land liet schieten. In de Mitch Michals podcast vertelt de Brit dat hij teleurgesteld is over de huidige staat van het landentoernooi. "De Davis Cup wordt een beetje een grap. Je kan jezelf niet de grootste competitie ter wereld noemen als je één speler uit de top tien hebt. Sinner zei dat hij rust wilde hebben om zich voor te bereiden op het volgende jaar. Ongelofelijk, dat had in mijn tijd nooit gebeurd."

Ook vindt de 71-jarige Lloyd dat hij van mening is dat Sinner zijn eigen publiek voor de gek heeft gehouden. "Je kan dit de fans niet aandoen. De mensen uit Italië kopen een kaartje om hun helden te kunnen zien en gelukkig is het land gezegend met een aantal geweldige spelers. Maar Lorenzo Musetti en Sinner doen dan niet mee omdat ze fysieke ongemakken hebben." Met de afwezigheid van Sinner en Musetti werd Flavio Cobolli de grote held van de Italianen.

Emma Raducanu

Ook Raducanu meldde zich af voor het laatste toernooi bij de vrouwen, de Billie Jean King Cup. Ook voor haar heeft Lloyd weinig mooie woorden over. "Zij had de kans om het toernooi te winnen en trekt zich dan terug omdat ze meer tijd met haar nieuwe coach wil doorbrengen. Ik dacht echt, is dit een grap? Waar is de tijd gebleven dat het een eer was om voor je land uit te komen. Er moeten radicale veranderingen komen."

