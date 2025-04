Toptennisster keert na 'verdwijning' terug als model en schittert in bikini

Tennisster Camila Giorgi maakte vorig jaar plotseling een einde aan haar professionele carrière. Er was veel speculatie over de verdwijning van de 33-jarige, die uiteindelijk zelf haar pensioen bevestigde. Inmiddels is ze terug. Niet als tennisster, maar als model.

De naam van Giorgi verscheen afgelopen jaar opeens op een lijst van gepensioneerde spelers. Er werd vermoed dat er meer speelde. De tennisster was zelf onbereikbaar en ook haar verblijfplaats was onbekend.

De 33-jarige Italiaanse woont inmiddels in Argentinië. Daar pakt ze haar modellenwerk weer op, meldt Marca. Giorgi deed tijdens haar tenniscarrière al fotoshoots, bijvoorbeeld voor lingeriemerken.

Herboren toptennisser (38) gered door zijn bekende vrouw: 'Ik was mezelf niet meer, ik wilde stoppen' De 38-jarige tennisser Gael Monfils (42e op de ATP-ranking) heeft onthult wat voor impact zijn vrouw, Elina Svitolina (18e op de WTA-ranking), op zijn carrière heeft gehad. Hij opperde dat hij zonder haar waarschijnlijk niet meer zou spelen.

Ze schitterde bijvoorbeeld al in bikini voor een campagne van PQ Swim en werd gefotografeerd voor de krant La Nation.

Geldproblemen

Na de verdwijning van Giorgi werd gespeculeerd over geldproblemen in haar familie. In oktober deed ze voor het eerst zelf haar verhaal. Haar tennispensioen was een weloverwogen besluit. Ze kon de topsport fysiek en mentaal niet meer aan. "Ik wilde al jaren stoppen", zei Giorgi. "Ik kon niet meer omgaan met de fysieke en mentale druk en het vele reizen."

Er zat wel een kern van waarheid in het gerucht over fiscale problemen. Al kon de familie Giorgi daar volgens haar niets aan doen. "Mijn vader was niet zelf verantwoordelijk voor deze geldzaken. We werden geadviseerd. Ik hou niet van het woord 'slachtoffer', maar dit keer is het wel zo. Mijn vader is ook een slachtoffer."

Geïsoleerde toptennisster verdedigt schandalen van haar vader: 'Hij is ook slachtoffer' Tennisster Camila Giorgi (32) was lange tijd uit beeld verdwenen. Ze ging plotseling en onaangekondigd met pensioen. Er gingen veel geruchten rond over de toestand van de Italiaanse. Wilde ze werken aan een carrière als lingeriemodel? Of had ze problemen binnen haar familie?

Giorgi bereikte in 2018 de kwartfinale op Wimbledon. Haar hoogste ranking op de wereldranlijst was plek 26.