Toptennisster Elina Svitolina heeft een moelijke knoop doorgehakt. De Oekraïense heeft besloten om een punt achter haar jaar te zetten. In een openhartig statement geeft ze aan dat het de laatste tijd niet goed met haar gaat. Svitolina was vorige maand nog het slachtoffer van een reeks bedreigingen.

Svitolina deed afgelopen week met haar land nog mee aan de Billie Jean King Cup. De Oekraïense vrouwen versloegen mede door een zege van Svitolina op Paula Badosa het Spaanse team, maar de halve finales bleken het eindstation. Svitolina leek haar land naar de finale te gaan slaan, maar zij verloor na een ruime voorsprong haar wedstrijd van de Italiaanse Jasmine Paolini waardoor het dubbelspel de beslissing moest brengen. Italië bleek daarin te sterk voor Oekraïne.

Dat blijkt uiteindelijk het laatste optreden van Svitolina dit jaar te zijn geweest. Op Instagram maakt de nummer 13 van de wereld bekend de rest van het jaar niet meer in actie te komen doordat ze niet goed in haar vel zit: "Ik voel me de laatste tijd niet mezelf. Ik ben emotioneel niet in de juiste stemming en voel me niet klaar om te spelen, dus beëindig ik het seizoen hier."

Svitolina geeft zichzelf de ruimte

"In de loop der jaren heb ik geleerd dat deze sport niet draait om geld, roem of ranglijsten. Het gaat om bereid zijn om te vechten en alles te geven. Op dit moment ben ik mentaal en emotioneel gewoon niet op het niveau om dat te doen. Niet elke dag hoeft productief, sterk of vol energie te zijn. Sommige dagen zijn zwaar en dat maakt me niet zwak. Het betekent gewoon dat ik een mens ben en tijd nodig heb om te rusten, te voelen, te ademen en gewoon te zijn."

Svitolina hoopt dat ze volgend jaar weer in staat is om alles te geven op de baan: "Dus geef ik mezelf de ruimte die ik nodig heb om te genezen en op te laden, in plaats van het te forceren. En als ik weer op het veld sta, wil ik met alles wat ik heb vechten en mijn beste versie op het veld laten zien voor de fans en voor mezelf."

Doodsbedreigingen

Svitolina werd onlangs ook nog overspoeld met haatberichten nadat ze bij het WTA 1000-toernooi van Montreal in de kwartfinales verloor van Naomi Osaka. De Oekraïense ontving na die partij meerdere doodsbedreigingen en ook werden er racistische opmerkingen gemaakt over haar man Gaël Monfils. De berichten kwamen waarschijnlijk van gefrustreerde gokkers. Svitolina maakte niet bekend of die berichten een rol speelden in haar gevoel.