Voormalig toptennisser en meervoudig grand slam-winnaar Boris Becker heeft openhartig gesproken over zijn bizarre ervaringen in de gevangenis. Hij onthulde dat de gevangeniswerkelijkheid vaak precies zo is als in films wordt getoond.

In 2022 werd Becker veroordeeld voor faillissementsfraude. In totaal moest hij tweeënhalf jaar tralies staren. De 57-jarige Duitser sprak in de podcast High Performance openhartig over zijn bizarre ervaringen in de gevangenis.

'Je bent doodsbang'

"Wie zegt dat het makkelijk is in de gevangenis, spreekt niet de waarheid. In de gevangenis kijk je naar de grond. Niet in de ogen van de andere mensen, omdat je doodsbang bent. De eerste dagen checken alle gevangenen de nieuwkomers. Ze keken me de hele tijd aan en vroegen of ik iets moest doen", vertelde Becker in de podcast.

'Je moet voorzichtig zijn met douchen'

Naast de constante psychische druk, noemde Becker de strikt vastgestelde tijden voor maaltijden en het gevoel van constante onzekerheid: "Ik was alleen tussen 11.00 uur en 12.00 uur buiten mijn cel voor de lunch, en voor het avondeten tussen 16.30 uur en 17.15 uur. Dat was alles."

Vooral het idee van gezamenlijke douches boezemde hem angst in. "Daar moet je voorzichtig zijn. Kies de juiste groep mensen, want de douches worden van binnenuit afgesloten. En we hebben allemaal films gezien... Mijn grootste angst was dat ik zou douchen met mensen die misbruik van me zouden maken. Je moet een groep vinden waarin je je veilig voelt. Wat er in films gebeurt, is echt waar", benadrukte Becker.

'Omringd door moordenaars'

Eerder deed Becker als eens een boekje open over zijn tijd in de bajes. Vlak na zijn vrijlating vertelde hij hetvolgende tegen de BBC: "Ik was omringd door moordenaars, drugsdealers en verkrachters. Ik moest vriendschappen sluiten met de stoere jongens om me te beschermen. Het was elke dag vechten om te overleven.''

Sportieve carriére

Becker was als tennisser een succesvolle speler. Tijdens zijn carriére van 1984 en 1999 won de Duitser zes keer een grand slam, waaronder drie keer Wimbledon. Verder veroverde Becker in 1988 en 1989 de Davis Cup met Duitsland.

Na zijn loopbaan als tennisser werd Becker coach van toptennisser Novak Djokovic. Met Becker als coach won de Serviër ook zes grand slams.