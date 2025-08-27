Elina Svitolina en Gaël Monfils behoren tot de bekendste koppels in de tenniswereld, maar voor de twee tortelduifjes eindigde de US Open in een groot drama. Allebei sneuvelden ze al in de eerste ronde en de Fransman deed na afloop een aantal opvallende uitspraken.

Svitolina en Monfils vormen al sinds 2019 een koppel, trouwden in 2021 en kregen een jaar later een dochter samen. Waar de Oekraïense nog altijd bij de wereldtop hoort, liggen de beste dagen inmiddels ver achter de 38-jarige Fransman, die ooit de nummer 6 van de wereld was. Het was dan ook geen verrassing dat hij snel uitgeschakeld werd op de US Open, maar dat was bij Svitolina wel het geval.

De nummer 15 van de wereld had al 22 grandslamtoernooien op rij niet verloren in de eerste ronde, maar dat gebeurde wel in New York. De Hongaarse Anna Bondar bezorgde Svitolina een dikke nederlaag op de US Open: 6-2, 6-4.

Leeftijd gaat tellen bij Monfils

De Oekraïnse zag een dag later dat haar man ook al snel zijn spullen kon pakken. Monfils moest na een vijfsetter zijn meerdere erkennen in Roman Safiullin uit Rusland: 4-6, 6-2, 1-6, 6-3, 4-6. Ook voor hem was dat bijzonder, want hij won bij zijn laatste veertien deelnames aan grandslamtoernooien de eerste ronde.

De Fransman gaf na afloop aan dat hij voelt dat de jaren inmiddels gaan tellen. "Ik ben niet meer zo sterk op heel veel vlakken als vroeger, dus het is lastig. Op de baan geef ik alles, maar ik speel steeds minder goed. Mijn normale niveau is niet goed", vertelde hij in gesprek met L'Équipe.

'Ben al jaren uitgeput'

Monfils begon het jaar nog sterk met een toernooizege en haalde de vierde ronde op de Australian Open, maar ook toen merkte hij dat het steeds lastige voor hem werd: "Ik ben al jaren uitgeput. Ik had veel succes aan het begin van het jaar, maar het is al anderhalf jaar een stuk moeilijker voor me. Ik ben al blij als ik een normaal niveau haal. Maar mijn gemiddelde niveau is flink gedaald."

De Fransman, die maandag zijn 39ste verjaardag viert, gaat echter nog niet stoppen: "Mijn doel is om tot mijn veertigste te spelen. Ik hoop dat ik dit toernooi dan nog met mijn ranking kan spelen en anders vraag ik om een wildcard. Ik voel dat ik het kan."

