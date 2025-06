Er komt snel een einde aan de imposante carrière van Petra Kvitova. De 35-jarige toptennisster kondigt op haar Instagram haar afscheid van de sport aan, maar de Tsjechische stopt niet per direct. Ze maakt nog dankbaar gebruik van een fijne boodschap van Wimbledon, het toernooi waar ze haar beste prestaties neerzette.

Kvitova won de gras-Grand Slam twee keer, klom op tot nummer twee van de wereld en won met Tsjechië liefst zes keer de Billie Jean King Cup. Maar in 2025 komt er een einde aan haar tenniscarrière, zo laat ze in een uitgebreid betoog op Instagram weten. "Er komt een dag in het leven dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk en dat moment is voor mij nu gekomen. Ik wil daarom met jullie delen dat 2025 mijn laatste seizoen is."

Toptennisster deelt bijzonder nieuws na heuglijk moment: 'Ik kan niet wachten' Tennisster Petra Kvitova gaat deze maand haar comeback maken. De tweevoudig Wimbledon-kampioene beviel in de zomer van 2024 van een zoon en is ruim een half jaar later klaar om weer de baan op te stappen.

Zwanger

Kvitova keerde dit jaar terug van haar eerste zwangerschap en geboorte van haar kind. Op 7 juli 2024 kwam zoontje Petr ter wereld. Kvitova heeft al vier jaar een relatie met haar voormalig trainer Jiri Vanek. In 2025 pakte ze het toptennis weer op en staat ze momenteel net buiten de top 500 van de wereld. Wel kreeg ze een mooi bericht van Wimbledon, want ze is de enige niet-Britse tennisster die een wildcard kreeg.

'Dat is mijn bedoeling'

Maar het jaar van haar comeback wordt dus ook meteen het jaar van haar einde. "Ik heb ongelofelijk veel zin om de schoonheid van Wimbledon nog één keer op te zuigen. Een plek die me de mooiste herinneringen van mijn carrière heeft gegeven. En hoewel ik nog niet zeker weet hoe mijn hardcourtseizoen er daarna uitziet, is het mijn bedoeling dat ik mijn actieve carrière beëindig op de US Open later deze zomer."

'Grote glimlach'

De Tsjechische (35) geeft aan dat zulke beslissingen niet makkelijk zijn, maar dat ze deze neemt met een 'grote glimlach'. "Dezelfde lach die jullie altijd gezien hebben tijdens mijn carrière. Na al deze jaren ben ik zo dankbaar voor de steun van mijn familie, mijn vrienden, mijn team en de fantastische fans van over de hele wereld. Ik kon me niks beters wensen. Tennis heeft me alles gegeven en ik zal altijd dankbaar zijn voor deze sport waar ik zoveel van hou."