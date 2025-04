Toptennisster 'mentaal in slechte staat' na rumoerige tijd: 'Ze maakt zich zorgen om de verkeerde dingen'

Toptennisster Iga Swiatek gaat door een moeilijke periode. Ze stelde teleur op de Miami Open, kreeg een woede-uitbarsting in Indian Wells en haar beveiliging moest worden opgeschroefd. Een oud-tennisser denkt dat de mentaliteit van de Poolse moet veranderen.

De nummer twee van de wereld werd in een dramatische partij in de kwartfinale van de Miami Open uitgeschakeld door de pas negentienjarige Alexandra Eala (2-6, 5-7). Swiatek had ook wel veel aan haar hoofd tijdens het toernooi.

Zo moest ze extra beveiligd worden nadat een man haar had lastiggevallen op de training. De 40-jarige toeschouwer schreeuwde vanaf de tribune allerlei dingen over haar familie en haar psycholoog naar de tennisster. Hij zou een obsessieve haat hebben voor de 23-jarige Swiatek en deelde zijn acties ook via het sociale medium X.

Toptennisster krijgt extra beveiliging na zorgwekkend incident: 'Er is onmiddelijk actie ondernomen' De Poolse tennisster Iga Swiatek krijgt extra beveiliging op het tennistoernooi van Miami. Dat is besloten nadat een toeschouwer haar tijdens een training had lastiggevallen.

Frustratie

Eerder kwam de tennisster al onder vuur te liggen toen ze haar frustatie uitte richting een ballenjongen. Ze sloeg een bal hard in zijn richting en het kind kon die nog maar net ontwijken. Swiatek gaf daarna al in een verklaring aan dat ze worstelt met zichzelf.

Dat heeft vooral te maken met de dopingschorsing die ze eind 2024 uitzat. Ze werd positief bevonden, maar na onderzoek bleek dat er een vervuilde stof per ongeluk in haar lichaam terecht was gekomen. Daardoor werd de schorsing na een maand al opgeheven. "Ik was drie weken lang elke dag aan het huilen en ik wilde niet eens meer de baan op. Nu, na alles waar ik doorheen ben gegaan, ben ik nog steeds aan het verwerken wat er gebeurd is", liet Swiatek weten.

Emotioneel betoog toptennisster over haar uitbarstingen: 'Ik huilde drie weken lang elke dag' Iga Swiatek heeft een drastisch besluit genomen. De Poolse toptennisster, nog altijd pas 23 jaar oud, is helemaal klaar met alle kritiek, oordelen en verwensingen die ze de afgelopen weken naar haar hoofd geslingerd kreeg. De nummer twee van de wereld heeft haar emotionele uitbarstingen in een uitgebreid statement verklaard.

Zorgen om randzaken

Voormalig toptennisser Mats Wilander ziet ook dat Swiatek in een 'mentaal slechte staat' verkeert. Dat vertelt de zevenvoudig grandslamwinnaar bij TNT Sports. "Ze maakt zich zorgen om de verkeerde dingen."

Swiatek zou namelijk vooral bezig zijn met haar rankingpunten. Na haar dopingschorsing is ze alweer opgeklommen tot de nummer twee van de WTA-ranking. "Maar je moet je niet druk maken om die punten als je al ooit nummer één bent geweest en al een aantal grandslamtitels hebt gewonnen. Dat laat zien dat je mentaal onrustig bent."

Vriendin van omstreden toptennisser zorgt voor stroom aan geruchten met opvallend bericht op sociale media Nick Kyrgios is misschien wel de spraakmakendste tennisser ter wereld en opnieuw is de Australiër in het nieuws gekomen. Zoals wel vaker gaat het niet over zijn prestaties, maar over zijn privéleven. Zijn vriendin zorgde namelijk voor een stroom aan geruchten over een mogelijke relatiecrisis tussen de twee.

"Ze moet zich minder zorgen maken om de verkeerde dingen", is het advies van de Zweed voor voor de vijfvoudig grandslamwinnares. "Dat is natuurlijk wel lastig."

“Ik heb me nog nooit in mijn leven drukgemaakt om de ranglijst", vervolgt Wilander. "Als je een topspeler bent weet je dat die vanzelf komen. Je maakt je er geen zorgen om, ook niet om geld of andere randzaken."