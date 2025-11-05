De WTA Finals waren van zeer korte duur voor Ekaterina Alexandrova. Zij verving de zieke Madison Keys, maar kon na een korte voorbereiding niet winnen van Elena Rybakina.

Tennisster Elena Rybakina heeft zich ongeslagen geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De Kazachse nummer 6 van de wereld won haar derde en laatste groepswedstrijd in twee sets van de Russische Ekaterina Alexandrova: 6-4 6-4.

Alexandrova, die als tweede reserve de zieke Madison Keys verving, hield in de eerste set tot 4-4 stand, maar verloor haar eigen service waarna de Kazachse de set naar zich toe trok. In de tweede set brak Rybakina haar Russische tegenstandster twee keer en won de partij na 1 uur en 14 minuten spelen. Eigenlijk zou Mirra Andreeva invallen, maar zij was naar eigen zeggen niet fit genoeg.

Onmogelijke opgave

Voor Alexandrova had een zege ook niet volstaan, omdat zij de uitslagen van Keys niet overnam. Eén overwinning is niet genoeg om naar de knock-outfase te gaan. Tijdens de WTA Finals nemen de beste acht tennissters van het seizoen het tegen elkaar op. De finale in de Saudische hoofdstad is zaterdag.

Keys, de winnares van de Australian Open, leed deze week in de Saudische hoofdstad twee nederlagen tegen de mondiale nummer 2 Iga Swiatek en Amanda Anisimova en kon zich niet meer plaatsen voor de halve finales. Keys (30) wilde haar tegenstandster maandag al geen hand geven, omdat ze zich niet goed voelde en het virus niet wilde doorgeven.

Aryna Sabalenka

Toptennisster Aryna Sabalenka doet ook mee aan de WTA Finals en baarde een dag eerder opzien. Zij was namelijk zichtbaar geïrriteerd dat haar trainer vertrok midden in de wedstrijd. Het wierp wel zijn vruchten af, want de Belarussische won van Jessica Pegula. Sabalenka speelt donderdag nog tegen Coco Gauff in de groepsfase.