De titelhouder komt terug. Alex De Minaur verdedigt in februari zijn titel op het ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam, zo maakte toernooidirecteur Richard Krajicek vrijdag bekend. De Australiër is al jaren een vaste waarde in Rotterdam en liet vorig jaar zien waarom: in de finale versloeg hij de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-3 en 6-2.

Krajicek is in zijn nopjes met de terugkeer van de mondiale nummer zeven. "De toernooiwinnaar is traditiegetrouw de eerste speler die je benadert om terug te keren. Zeker als hij al drie jaar op rij de finale behaalt, zoals Alex de Minaur deed. Met twee finaleplaatsen en toernooiwinst op rij heeft hij laten zien zijn beste tennis te spelen in Rotterdam. We zijn blij dat hij er weer bij is", aldus de meer dan tevreden toernooidirecteur.

ABN AMRO Open

Het ABN AMRO Open is een van de oudste en meest prestigieuze indoortoernooien van Europa. De 54e editie staat gepland van 6 tot en met 14 februari in Ahoy. Opvallend detail: de ABN AMRO-titel was de eerste indoortitel in de carrière van De Minaur. De 27-jarige Australiër schreef inmiddels elf ATP-titels op zijn naam, maar behaalde die zonder uitzondering op hardcourt of gras.

Dat hij zijn eerste indoortitel uitgerekend in Rotterdam pakte, verraste Krajicek niet. "In 2024 en 2025 bewees hij met zijn finaleplaatsen immers al dat hij zich thuis voelt in Rotterdam Ahoy. Dat hij de toernooiwinst twee jaar geleden aan Jannik Sinner moest laten en vorig jaar aan Carlos Alcaraz is natuurlijk geen schande."

Roland Garros

De aankondiging komt op een moment dat De Minaur volop bezig is op Roland Garros. De Australiër won in de eerste ronde in strait sets van Toby Samuel en bereikte de derde ronde na een bye, omdat zijn tegenstander het Belgische talent Blockx geblesseerd afhaakte. In de derde ronde wacht hem de Tsjech Jakub Menšík, een van de meest veelbelovende spelers van zijn generatie. Hij moest op zijn beurt enorm diep gaan in een vijfsetter donderdag.

Populair tenniskoppel

De Minaur is niet alleen geliefd om zijn tennis. Samen met zijn Britse verloofde Katie Boulter vormt hij een van de populairste koppels in de tenniswereld. De twee zijn samen sinds 2020 en dit jaar staat in het teken van hun huwelijk. In april beleefden ze nog een zware avond in Madrid, waar beiden vroegtijdig verloren. Boulter bleef strijdbaar: "Hij is een vechter en een van de beste tennissers ter wereld. Ik weet zeker dat het helemaal goed met hem komt", zei ze na afloop.

Dit jaar draait voor het koppel niet alleen om tennis. Boulter vierde een paar maanden terug nog haar vrijgezellenfeest met vriendinnen en oud-collega's. Het kampeerweekend, omgedoopt tot 'Camp Katie', noemde ze achteraf haar beste weekend ooit. Of het huwelijk voor of na het ABN AMRO Open plaatsvindt, is niet bekend. Maar dat De Minaur in februari gewoon in Ahoy staat, is nu in elk geval zeker.

