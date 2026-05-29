De laatste dagen is er al veelvuldig kritiek geuit op de situatie rond Roland Garros, vooral vanwege de hitte. Maar tennisser Adolfo Daniel Vallejo heeft een ander, zeer opmerkelijk kritiekpuntje. Na zijn verloren wedstrijd op dinsdag viel hij op met enkele bijzondere uitspraken over vrouwelijke scheidsrechters.

De Paraguayaanse Adolfo Daniel Vallejo is een verdienstelijke tennisser, net buiten de top van de wereld. De nummer 71 op de ATP-ranking ging nog met een gelukje door naar de tweede ronde, nadat tegenstander Cameron Norrie moest opgeven, maar verloor vervolgens na een monsterpartij die vijf uur duurde van de 17-jarige Moise Kouame. Na afloop haalde hij fel uit naar de vrouwelijke scheidsrechter, die er volgens hem eigenlijk niet had moeten zitten.

'Moeilijk voor een vrouw'

"Dit soort wedstrijden moeten door een man worden geleid; het is erg moeilijk voor een vrouw om dat te doen", aldus de opmerkelijke reactie van de Paraguayaan tegenover Clay. "Een man moet deze wedstrijd fluiten, omdat het publiek erg veeleisend is en je veel kracht nodig hebt om tegen hen in te gaan."

Aangezien Vallejo tegen het Franse toptalent Kouame speelde, die op zijn leeftijd één van de jongste tennissers werd die een wedstrijd won op het gravel in Parijs, stond het publiek de ganse wedstrijd achter hem. "Ze gingen echt te ver", meent Vallejo daarover. "Ik snap dat ze hun landgenoot steunen en ik was voorbereid. Het heeft mij niet veel geschaad, maar hem juist veel sterker gemaakt."

Niet normaal

"Hij heeft veel tijd verspild door op de grond te liggen of te treuzelen", vervolgde de geïrriteerde Zuid-Amerikaan. "Het is niet normaal dat het publiek een minuut lang staat te schreeuwen zonder dat er gespeeld wordt. In een wedstrijd waar het fysieke aspect zo belangrijk is, zal een speler die veel tijd krijgt daar natuurlijk van profiteren."

"De waarheid is dat het ook moeilijk is voor een scheidsrechter om deze situatie te beheersen", besloot Vallejo, die zijn vizier nu kan richten op een volgend toernooi. Ondanks zijn opmerkelijke uitspraken kreeg hij bijval van voormalig tennisprof Jim Courier, die Roland Garros twee keer won. Ook de Amerikaan zag dit toernooi al problemen bij vrouwelijke scheidsrechters.

