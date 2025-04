Toptennisster sloot weddenschap af met vriend, die ook prof is: 'Nu moet hij komen'

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft een reisje te plannen. Hij sloot namelijk een weddenschap af met zijn vrouw Elina Svitolina, ook een toptennisser. De Oekraïense staat in de finale van de Open de Rouen.

De 30-jarige Svitolina gebruikte de extra motivatie die haar man bracht om zichzelf naar de finale te tennissen van het WTA-toernooi. In de halve finale van de Open de Rouen (WTA-250) won ze met duidelijke cijfers van de Roemeense Elena-Gabriela Ruse: 6-0 6-2.

Fans vallen Duitse toptennisser aan, Tallon Griekspoor is getuige van merkwaardig incident Thuisfavoriet of niet: Alexander Zverev is bij het graveltoernooi van München verbaal aangevallen door wat fans. Tallon Griekspoor speelde tegen de Duitser en had van het hele stadion het beste zicht op de situatie.

"Een grote motivatie voor mij was toen Gael me aan het begin van het toernooi vertelde dat hij naar de finale zou komen als ik de finale zou halen. Dus hij komt me waarschijnlijk morgen aanmoedigen", vertelde de Oekraïense nummer 18 van de wereld.

Suzan Lamens

Gelukkig voor haar 38-jarige man bevindt Svitolina zich in eigen land. Het plaatsje Rouen ligt ten oosten van Le Havre. In de finale neemt Svitolina het op tegenover de talentvolle Servische Olga Danilović. Zij won in de halve finale van de beste Nederlandse tennisster Suzan Lamens.

Tennisster Suzan Lamens loopt finale mis in Rouen, Nederlandse onderuit tegen moeilijke tegenstander Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd om de finale te bereiken van het tennistoernooi van Rouen. De 25-jarige Zuid-Hollandse ging in Frankrijk met 6-4, 6-4 onderuit tegen de als derde geplaatste Olga Danilovic uit Servië.

Svitolina en Monfils

Svitolina en Monfils zijn een van de bekendste liefdesparen in de tenniswereld. Het tenniskoppel liet in 2019 weten een relatie te hebben. En toen ging het snel. Op 3 april 2021 trouwden Svitolina en Monfils en inmiddels heeft het koppel ook een dochter.

De 38-jarige Monfils speelt nog altijd met plezier. De voormalig nummer zes van de wereld is teruggezakt naar plek 42 op de wereldranglijst. Hij staat bekend om zijn enthousiasme op de baan en zijn drang om het publiek te vermaken met mooie punten. In januari werd Monfils de oudste tennisser ooit die een ATP-toernooi wist te winnen. Enkele weken later liet hij weten te stoppen met tennis zodra hij een blessure te pakken heeft.