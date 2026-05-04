De ommekeer van Suzan Lamens dit jaar laat nog steeds op zich wachten. De Nederlandse toptennisster stond eind september vorig jaar nog op haar hoogste positie ooit in de WTA-ranglijst, maar is sindsdien als een baksteen gevallen. Maandag kwam er een volgende knauw in haar tot nu toe waardeloze jaar.

Een pijnlijke statistiek voor Lamens nu ze al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Rome Masters uitschakeld werd: de 26-jarige tennisster won in heel 2026 nog geen wedstrijd op het hoogste niveau. In Rome was maandag de Oostenrijkse Lilli Tagger (18) te sterk voor haar. Daarmee staat de teller nog altijd op nul overwinning op grote WTA-toernooien dit jaar.

Lamens zakte door haar slechte resultaten de afgelopen maanden in een half jaar tijd van de 57ste naar de 124ste plaats op de wereldranglijst. Door haar nederlaag zakt ze nog zeker drie plaatsen en is ze virtueel de nummer 127 van de wereld en daarmee de beste Nederlandse vrouw. Over drie weken begint Roland Garros, waar ze ook via de kwalificaties tot door zal moeten zien te dringen om wat rankingpunten te verzamelen.

Kommer en kwel

De Nederlandse tennisster probeerde de afgelopen weken op Challenger-niveau aan haar vertrouwen te werken en dat lukte redelijk. In Portugal reikte ze tot de kwartfinales, waarin ze verloor van de toenmalige nummer 339 van de wereld. Verder is het kommer en kwel voor haar op de WTA Tour.

Haar resultaten op het hoogste niveau dit jaar op een rij:

United Cup: na twee nederlagen klaar

Kwalificatie Hobart: meteen onderuit

Australian Open: verlies in eerste ronde van Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor

Ostrava: verlies in eerste ronde

Indian Wells Masters: verlies in eerste kwalificatieronde

Miami Masters: verlies in eerste kwalificatieronde

Madrid Masters: verlies in eerste kwalificatieronde

Rome Masters: verlies in eerste kwalificatieronde

Challenger

Tussen alle WTA Tour-nederlagen deed ze het in de Billie Jean King Cup namens Nederland nog wel goed, alleen tellen die duels niet mee voor de ranking. Haar beste resultaat dit seizoen is een halve finale tijdens een Challenger in Portugal. In februari verloor ze toen van Daria Snigur bij de laatste vier.