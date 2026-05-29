Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in Parijs, maar inmiddels is alleen Jesper de Jong nog over. Hij staat in de derde ronde en dat kan niet gezegd worden van topfavoriet Jannik Sinner. Volg hier live de partij van De Jong en bekijk het volledige programma en alle uitslagen op Roland Garros.

Er is met Jesper de Jong wel nog een Nederlander van de partij op Roland Garros. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar werd door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser. Daar maakt hij optimaal gebruik van, want hij staat als enige landgenoot in de derde ronde.

In de eerste set tegen Karen Kachanov liet hij zijn onvrede merken over een beslissing van de umpire, maar hij hield vervolgens het hoofd koel en won de eerste set met 7-5. In de tweede set waren De Jong en zijn tegenstander ook aan elkaar gewaagd. Dit keer werd het 7-5 in het voordeel van de Rus. De derde set speelde de Nederlander ijzersterk en besliste hij met 6-2.

Exit Jannik Sinner

Sinner leidde donderdag in zijn tweede ronde tegen Juan Manuel Cerundolo met 2-0 in sets en 5-1 in de derde set toen hij plotseling bevangen leek te raken door de hitte. De Italiaanse topfavoriet bewoog ineens heel slecht over baan en moest zelfs medisch gecheckt worden. Hij speelde wel verder, maar kon nog maar twee games winnen en ging verrassend ten onder in de tweede ronde.

Programma enkelspel mannen

Programma enkelspel vrouwen

Kansen voor veel mannen

Bijna de volledige top uit de tenniswereld begon in de Franse hoofdstad aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Eén van de grootste namen is er echter niet bij in Parijs, want titelhouder Carlos Alcaraz meldde zich eerder al af. De polskwetsuur van de Spanjaard is dusdanig ernstig dat hij volgende maand ook Wimbledon mist.

Door zijn afwezigheid was Sinner de absolute topfavoriet, maar ook hij is dus al snel klaar. Drievoudig winnaar Novak Djokovic en Alexander Zverev, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel, lijken daardoor de grootste kanshebbers.

Veel kanshebbers bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Coco Gauff de titelverdedigster. Zij won vorig jaar in een zinderende finale van Aryna Sabalenka. Ondanks die nederlaag is de Belarussische nummer 1 van de wereld wel de grote favoriet. Met Gauff, viervoudig kampioene Iga Swiatek, Elina Svitolina, Mirra Andreeva en Amanda Anisimova zijn er echter nog flink wat andere kanshebbers.

