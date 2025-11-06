Suzan Lamens kende haar beste seizoen als proftennisster tot nu toe. De 26-jarige Nederlandse had het jaar nóg beter af kunnen sluiten, maar de periode in Azië gooide roet in het eten.

Suzan Lamens is een jaar na haar doorbraak blij dat ze nog in de top 100 staat. De beste tennisster van Nederland staat richting het einde van het seizoen op de 86e plaats op de wereldranglijst, ongeveer even hoog als vorig jaar vlak, nadat ze haar tot nu toe enige titel had gepakt.

"Ik heb dit jaar alle grote toernooien gespeeld en ben tevreden dat ik mijn ranking heb behouden", zegt Lamens tijdens een persmoment in Amstelveen.

'Pittige periode'

De 26-jarige Nederlandse bereikte in september zelfs even de 57e plaats op de wereldranglijst, maar daalde fors na mindere resultaten op Aziatische toernooien de afgelopen maanden.

"Dat was wel de meest pittige trip van het jaar. Het was de langste en ook nog eens aan het eind van het jaar. En het was natuurlijk niet heel goed gegaan. Ook omdat ik een titel had die ik niet heb weten te verdedigen", zegt Lamens over het toernooi in Osaka.

Top 100

Met haar titel in die Japanse stad vorig jaar oktober drong ze voor het eerst de top 100 binnen. Direct stelde ze als volgende doel om de top 50 te halen. "Dat is nog steeds mijn volgende doel, en daarnaast wil ik mezelf gewoon blijven verbeteren", aldus Lamens.

De in Berkel en Rodenrijs geboren tennisster beleefde dit jaar ondanks het ontbreken van een titel toch enkele hoogtepunten. "Op de Australian Open boekte ik mijn eerste overwinning in het hoofdtoernooi van een grand slam, dus die was wel belangrijk. En misschien een beetje gek, maar in de US Open tegen (de Poolse topper Iga) Swiatek heb ik verloren, maar dat heeft wel veel teweeggebracht. Ik heb nog nooit zoveel positieve reacties gehad na een verloren wedstrijd. Ik weet nu dat ik ook kan presteren tegen zo iemand op zo'n podium."