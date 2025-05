Toptennisster toont heftige handblessure en overweegt tijdelijk te stoppen met tennis

Naomi Osaka overweegt om tijdelijk te stoppen met tennis. De Amerikaanse topspeelster werd op Roland Garros teleurstellend uitgeschakeld in de eerste ronde en liep tijdens die partij een vervelende handblessure op. Achteraf deelt ze een foto van die blessure die haar mogelijk een tijdje aan de kant houdt.

Osaka speelde in de eerste ronde tegen de gevaarlijke Spaanse Paula Badosa. De eerste set wist de Amerikaanse nog via een tiebreak te winnen, maar in de andere twee sets was de huidige nummer tien van de wereld te sterk. Voor Osaka betekent het verlies in de eerste ronde wederom een forse tegenvaller op een groot toernooi. Ook op Wimbledon en de Australian Open vielen de prestaties van Osaka tegen.

Blessure

Via haar social media onthult Osaka dat haar verlies in de eerste ronde ook te maken had met een nare blessure. Ze plaatst een foto van haar hand, waar meerdere wonden op haar knokkels te zien zijn. Volgens Osaka zelf kon ze door die blessure haar vingers bijna niet buigen, waardoor tennis spelen lastig wordt. Na de wedstrijd vertelde de Amerikaanse 'doodziek' van haar verlies te zijn en overweegt ze nu serieus om voorlopig te stoppen.

Tijdelijke stop

Osaka speelt al langere tijd met het idee om voorlopig te gaan stoppen. Ze probeerde om haar racket op te bergen, maar merkte dat ze last kreeg van angsten als ze niet op de baan stond. De voormalig nummer één van de wereld barste na haar wedstrijd tegen Badosa in tranen uit en lijkt nu echt een voorlopige pauze te gaan nemen. "Ik moet gewoon beter kunnen. Ik haat het om mensen teleur te stellen", vertelde ze huilend na de wedstrijd. De 27-jarige Osaka werd vorig jaar moeder van haar eerste kindje.

Modieuze toptennisster Naomi Osaka neemt medische time-out om gekke reden Het is Naomi Osaka niet gelukt om de eerste ronde van Roland Garros te overleven. Ze verloor na het winnen van de eerste set alsnog van de Spaanse Paula Badosa: 7-6 (1) 1-6 4-6. Ze verscheen in een bijzonder kleurrijke outfit, wat voor de nodige problemen zorgde.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.