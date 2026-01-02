Toptennisster Naomi Osaka is haar seizoen niet begonnen zoals ze had gehoopt. Ze kampt met ziekte in aanloop naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. "Dat is echt balen."

Osaka verloor vrijdag in de United Cup van Maria Sakkari het werd 6-4, 6-2. Japan werd vervolgens uitgeschakeld door Griekenland. Stefanos Tsitsipas won namelijk met 6-3, 6-4 van Shintaro Mochizuki.

De nederlaag van Osaka was te wijten aan een gebrek aan energie bij de 28-jarige. "Ik heb wat problemen met mijn gezondheid, dus ik ben al blij dat ik hier vandaag kan zijn", zei ze na afloop.

"Het is niet ernstig maar ik kan niet op het niveau presteren dat ik zou willen. Dat is balen", vervolgt ze. Zeker met een Grand Slam in aantocht. "Ik heb een heel goed voorseizoen gehad, dus ik dacht dat ik het hier ook goed zou doen. Maar toen werd ik erg ziek, ik denk dat ik aan de beterende hand ben, maar ik voel nog steeds niet geweldig."

'Al die smerige dingen'

"Ik probeer elke dag beter te worden." Maar ze kampt nog steeds met vervelende klachten. "Ik moet hoesten en heb een loopneus. Al die smerige dingen. Ik hoop dat het over gaat voor de Australian Open." Het grandslamtoernooi gaat op 18 januari van start in Melbourne.

Nerveus

Ze ondervond ook problemen met haar service en sloeg drie dubbele fouten in de partij. "Daar wil ik mijn ziekte niet de schuld van geven", aldus de nummer zestien van de wereldranglijst. "Ik was heel nerveus, dus mijn hand trilde een beetje."