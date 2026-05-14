Demi Schuurs is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinale van het dubbelspel op de Italian Open. Samen met haar partner Ellen Perez verloor ze van Katerina Siniakova en Taylor Townsend. Laatstgenoemde zorgde in Rome voor de nodige hilariteit.

De Amerikaanse Townsend en de Tsjechische Siniakova wonnen in de kwartfinale met 7-5, 6-0 van de Nederlandse Schuurs en haar Australische partner. Na uitschakeling van Jesper de Jong, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp was Schuurs de laatst overgebleven Nederlandse speler in het hoofdtoernooi.

Hoewel het duo in de eerste set nog gelijkwaardig was aan de tegenstander, werd de partij in de tweede set snel beslist. Townsend en Siniakova staan in de halve finale en daar zullen ook een hoop speelsters blij mee zijn. De 30-jarige Amerikaanse maakte hen namelijk ontzettend aan het lachen in Rome.

Pikante standbeelden

In de stad vol geschiedenis kon ze het niet laten om een pikant grapje te maken op sociale media. Ze liet daar trots haar gespierde onderlichaam zien en vergeleek haar achterwerk met die van de standbeelden uit de oudheid. "Eerlijk, wie deed het beter?", vraagt ze haar volgers.

Een hoop toptennissters reageren op het bericht. "Taylor", schrijft Madison Keys met een reeks lachende smileys. "Wacht, ik hou hier van", reageert Eva Lys. Ook Jessica Pegula en Belgische oud-topspeelster Kim Clijsters kunnen wel lachen om de beelden. Haar fysio laat ook weten onder de indruk te zijn van de spieren van Townsend.

Townsend won al twee grandslamtitels in het dubbelspel. In 2024 pakte ze de eindzege op Wimbledon en een jaar later schreef ze de Australian Open op haar naam. Ze keerde in 2022 na de zwangerschap van haar zoon Adyn met succes terug in de sport.

