Coco Gauff en Aryna Sabalenka zijn weer 'besties'. Na de finale van Roland Garros, die Gauff won, kwam de Wit-Russische nummer 1 van de WTA-ranking met enkele kleinerende opmerkingen. Gauff (WTA-2) was daar teleurgesteld over. Daags voor Wimbledon hebben ze het al dansend bijgelegd.

Sabalenka feliciteerde Coco Gauff op de baan en tijdens de prijsuitreiking met haar Roland Garros-overwinning, maar zei tijdens de persconferentie enkele dingen die de kersverse kampioene dwars zaten.

Ze beweerde onder andere dat als Iga Swiatek de finale had gehaald, ze gezien de omstandigheden van Gauff had gewonnen. Het was Sabalenka zelf die de viervoudig kampioene in Parijs in de halve finale uitschakelde.

Niet terecht

“Daar ben ik het niet mee eens", zo reageerde Gauff op de woorden van Sabalenka. "De laatste keer dat ik tegen haar speelde, met alle respect voor Iga, won ik in drie sets. Ik vind het niet terecht dat ze dat zegt, want alles kan gebeuren."

Inmiddels zijn beide toptennissters gearriveerd in Londen voor het enige grandslamtoernooi op gras: Wimbledon. Ze besloten elkaar op te zoeken tijdens hun trainingen. En dat leidde weer tot een lollig filmpje, waarin ze samen een dansje uitvoeren. "TikTok-dansjes hebben altijd al de kracht gehad om mensen te verenigen", schrijft Sabalenka bij de beelden.

Respect

Niet iedereen is het ermee eens dat Gauff haar rivaal vergeeft dat ze zulke bitse opmerkingen deed aan het adres van de Amerikaanse. Zo schrijft iemand: "Zij zou dat niet voor jou hebben gedaan als de situatie omgekeerd was. Behoud je waardigheid, maar ga niet voor haar knielen."

Overigens had Sabalenka de dag na de finale op Instagram al haar excuus aangeboden, "Het waren moeilijke omstandigheden. Coco deed het daarin beter en verdiende volledig om te winnen. Ze was de betere speelster en ik vind het belangrijk dat zij de credits krijgt die zij verdient", schreef de Wit-Russische kampioene. "Ik speelde niet op mijn best en Coco verbeterde zich en speelde doelgericht. Zij verdient die titel. Respect."

Loting Wimbledon

