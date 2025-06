Roland Garros-winnares Coco Gauff heeft zich uitgesproken over de vele nare opmerkingen die ze krijgt toegestuurd. Zelfs de vriend van de Amerikaanse toptennisster moest het afweten. "Het is walgelijk."

De 21-jarige tennisster is bezig aan de voorbereidingen voor Wimbledon, dat in tegenstelling tot het gravel van Roland Garros op gras wordt gespeeld. Na haar winst in Parijs op nummer één Aryna Sabalenka, liep haar eerste wedstrijd op gras minder af. Ze verloor in de eerste ronde van het toernooi in Berlijn van de Chinese Wang Xinyu.

'Walgelijke' verwensingen

Dat de nummer twee van de wereld verliest van een speler buiten de top veertig mag een verrassing genoemd worden. De uitslag was waarschijnlijk ook een verrassing voor 'tennisfans' die het nodig vonden om Gauff en haar familie allerlei 'walgelijke' dingen te wensen.

"Het is het ergste wat je kunt meemaken", vertelt de 2-voudig grandslamwinnares. "Doodsbedreigingen, aan je familie, aan jezelf. Ik heb mensen gehad die mijn vriend en vrienden zelfs een DM stuurden. Racistische opmerkingen, alles wat je je maar kunt bedenken."

Naaktfoto's

Ook ontvangt Gauff vaak genoeg naaktfoto's. Nu is ze er klaar mee. "Het is echt iets walgelijks wat er speelt in de tenniswereld. Het is iets waar we aandacht voor moeten blijven vragen. Ik zou graag zien dat sommige sociale mediaplatforms zich ermee gaan bemoeien, en niet alleen als het om tennissers gaat. Influencers, andere atleten… ze krijgen allemaal zulke reacties. Dus het moet echt aangepakt moet worden."

Wimbledon

De tenniswereld maakt zich klaar voor Wimbledon. Het grandslamtoernooi van Londen begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juli. Heel lang heeft Gauff niet op de grasondergrond kunnen trainen. Wimbledon is het slechtste toernooi gebleken voor de Amerikaanse, die drie keer tot de vierde ronde reikte maar nooit verder kwam dan dat.

Vorig jaar verloor ze op Wimbledon in de vierde ronde van landgenote Emma Navarro. De Tsjechische Barbora Krejčíková, de huidige nummer 17 van de wereld, was de verrassende winnaar en verdedigt haar titel. Suzan Lamens en Arantxa Rus hebben zich als Nederlandse dames al geplaatst.

