Toptennissters lopen flink binnen dankzij enorme geldbedragen in Rome: zoveel krijgen ze op hun rekening

Het tennistoernooi van Rome is een evenement dat veel tennissters op hun naam wilden schrijven. Niet alleen vanwege de eer, maar ook vanwege de fikse geldbedragen die er te verdienen waren. Dit verdienden toptennissters als Coco Gauff en Emma Raducanu, al was er een iemand die nóg meer geld kreeg in Italië.

Bijna alle mondiale toptennissters reisden af naar Rome voor het toernooi. Voor de Italianen werd het een editie om niet snel te vergeten. Jasmine Paolini won namelijk voor eigen publiek de finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 6-4 en 6-2 en schreef het toernooi dus op haar naam. Ze ging er vanzelfsprekend ook met het grootste geldbedrag mee vandoor. De eerste Italiaanse winnares is veertig jaar won liefst 877.390 euro.

Tonnen voor verliezend finalist

Gauff, die dus de finale verloor, moest het met een paar ton minder doen. Desalniettemin zal ze de 456.735 euro met een glimlach accepteren. Het was voor haar de eerste keer dat ze de finale haalde in Rome. Twee keer eerder reikte de Amerikaanse tot de halve eindstrijd. In 2021 en 2024 verloor ze echter van Iga Swiatek, die het toernooi in 2021, 2022 en 2024 won.

Maar zelfs voor de minder succesvolle tennissters was er nog een financieel doekje voor het bloeden. Voor Emma Raducanu bijvoorbeeld. De Britse die ooit als tiener US Open won verloor in de achtste finales van de latere finaliste Gauff. Desalniettemin er voor haar ook een slordige 66.110 euro over.

Nog een Italiaans feestje?

Het Italiaanse feestje kan overigens nog een stuk groter worden op zondag. Dan speelt Jannik Sinner namelijk de droomfinale tegen Carlos Alcaraz. De Italiaanse nummer één van de wereld viert dit toernooi zijn terugkeer na een maandenlange dopingschorsing. Het grootste gedeelte van het toernooi bleek hij een klasse apart. Alleen in één set in de halve finale werd Sinner plots weggespeeld door Tommy Paul. Daarna herpakte hij zich overtuigend. Overigens bezocht Sinner tussen de bedrijven door ook nog de nieuwe paus en liet een cadeau achter in Vaticaanstad.