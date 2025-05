Italiaanse toptennisster boekt historische zege in Rome: 'Echt heel goed'

Jasmine Paolini heeft zaterdag als eerste Italiaanse tennisster in veertig jaar tijd het tennistoernooi van Rome gewonnen. Paolini won van de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets: 6-4 6-3.

Paolini, die door haar zege stijgt naar de vierde plaats op de wereldranglijst van de WTA, is de eerste Italiaanse winnares sinds Raffaella Reggi in 1985, veertig jaar geleden. Het is haar derde WTA-titel, haar tweede op WTA 1000-niveau en haar eerste op gravel. Gauff behoudt ondanks haar verlies de derde plaats op de ranglijst, met bijna 2000 punten meer dan de Italiaanse.

"Ik ben ontroerd, het voelt nog onwerkelijk voor me", zei Paolini na afloop. "Ik kwam als kind al naar dit toernooi om te kijken, zonder echt te dromen dat ik deze trofee ooit zou kunnen winnen."

Doorgebroken toptennisster neemt op emotionele wijze afscheid: 'Zal altijd belangrijk personage blijven' Jasmine Paolini brak vorig jaar door op het allerhoogste tennisniveau en bleek een sensatie op meerdere grandslamtoernooien en de Olympische Spelen. Dat lukte mede door een belangrijke kracht aan haar zijde, maar daar nam ze deze week afscheid van.

'Geen toeval'

Volgens tennislegende Andy Roddick zette de druk die de Italiaanse op Gauffs forehand uitoefende de toon van de wedstrijd. “Ze was echt heel goed, ze creëerde ruimte aan de forehand-kant en viel pas daarna de backhand aan, wanneer ze die enorme ruimte had gecreëerd.”

“Coco kreeg niet veel van die rally’s backhand-tegen-backhand, wat ze juist liever had gehad, en dat was geen toeval van Jasmine Paolini. Ik vond dat ze een uitstekende wedstrijd speelde qua uitvoering, en ik denk ook dat het een strategisch sterke partij was.”

Toptennisser Tallon Griekspoor slikt enorme teleurstelling vlak voor Roland Garros De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor heeft kansloos verloren in aanloop naar Roland Garros. In de halve finale van het Challenger-toernooi in Bordeaux ging hij ten onder tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili met 2-0 (6-0, 6-4).

Prijzengeld

Door de finale te bereiken, verzekerden beide tennissters zich van 456.735 euro aan prijzengeld en 650 punten voor de WTA-ranglijst. Door de finale te winnen krijgt Paolini meer: 877.390 euro en duizend punten.

Tennislegende over mislukt 'droomhuwelijk' Novak Djokovic: 'Zelfs onze katten zouden dat kunnen' Tennislegende Andy Roddick wist al van begin af aan dat de samenwerking tussen Novak Djokovic en Andy Murray gedoemd was te mislukken, zo meldde hij in een interview na de breuk tussen de toptennisser en zijn coach.

Eerste Amerikaanse vrouw in negen jaar

Ondanks haar verlies, was het bereiken van de finale voor de Amerikaanse toch bijzonder. Ze is de eerste Amerikaanse vrouw in negen jaar die de finale van Rome heeft bereikt. In 2016 versloeg Serena Williams Madison Keysin een volledig Amerikaanse Rome-finale.

Toptennisser Novak Djokovic doet grote belofte na prachtig moment: 'Dit is de eerste van vele' Tennislegende Novak Djokovic opende woensdag een nieuwe tennisbaan in Belgrado. Hij deelde daar handtekeningen uit aan enthousiaste fans, en hield een veelbelovende toespraak.

Paolini werd met haar 29 jaar de derde oudste vrouw die haar eerste finale in Rome bereikte; ze was alleen jonger dan Helga Masthoff (1971) en Li Na (2012). Bovendien is ze de eerste Italiaan die meerdere keren een WTA 1000-finale heeft bereikt sinds deze toernooicategorie in 2009 werd geïntroduceerd. Paolini was vorig jaar kampioen op de WTA 1000 in Dubai.

De Italiaanse kan dubbel succes boeken in Rome, want ze speelt zondag nog de finale van het dubbelspel met haar landgenote Sara Errani.