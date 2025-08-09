De veelbesproken tennistrainer Stefano Vukov is niet meer geschorst door de tennisbond WTA. De Kroaat werd in de herfst van 2024 aangepakt vanwege onbehoorlijk gedrag richting zijn pupil, de toptennisster Elena Rybakina.

De band tussen Rybakina, winnares van Wimbledon in 2022, en Vukov is omvangen door mysterie. Rybakina verbrak in het najaar van 2024 de samenwerking met Vukov en stelde vervolgens Goran Ivanisevic aan als nieuwe coach.

Op nieuwjaarsdag 2025 kwam ze echter alweer terug op de beslissing om Vukov aan de kant te schuiven en hij werd toch weer toegevoegd aan haar team. Tennisbond WTA stak daar echter een stokje voor, want Vukov werd voor een jaar geschorst.

Aardappelen oogsten

The Athletic zag het rapport van de WTA over de zaak in en schrijft dat Vukoc de tennisster 'dom' en 'debiel' noemde. Ook snauwde hij tegen Rybakina dat zij zonder hem "nog steeds aardappelen zou oogsten in Rusland".

De conclusie van de WTA was dat Vukov haar psychologisch helemaal afhankelijk van hem had gemaakt. Ze durfde hem niet aan de kant te schuiven, want ze had geen vertrouwen meer in eigen kunnen.

WTA

Ook onthult de website dat Vukov met succes beroep heeft aangetekend tegen zijn schorsing. Vlak voor Wimbledon 2025 vond er een hoorzitting plaatas, waarin de trainer zijn zaak mocht bepleiten.

De WTA laat weten: "Meneer Vukov is weer beschikbaar voor het ontvangen van toegangsdocumenten voor de evenementen van de bond. Verder geven we geen commentaar."

'Nooit slecht behandeld'

Rybakina was destijds niet blij met alle aandacht. "Ik kan alleen zeggen dat hij me nooit slecht heeft behandeld", zei ze eerder dit jaar. "Ik ben niet blij met de reacties die ik zie, vooral van mensen die ook actief zijn in het tennis. Ik zie uitspraken van coaches en commentatoren. Ik vind dat oneerlijk."

Rybakina staat momenteel 10e op de WTA-ranking en zit in een sterke periode. Vorige week schopte ze het bij de Canada Open tot de halve finale, waar ze verloor van tienersensatie Victoria Mboko (18). De week daarvoor was eveneens de halve finale haar waterloo, toen in Washington.