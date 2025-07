Alexander Bublik heeft vrijdag de halve finale gewonnen van Botic van de Zandschulp op de Generali Open. De Russisch-Kazaxhse tennisser was in twee sets te sterk voor de Nederlander. Het werd 6-3, 6-4 in Oostenrijk.

Bij een stand van 1-1 in games in de eerste set moest het duel op centre court in Kitzbühel worden uitgesteld vanwege regen. Van de Zandschulp en Bublik moesten de baan verlaten waarna het gravel werd afgedekt.

Na bijna een uur kon de wedstrijd weer worden hervat. Van de Zandschulp speelde wisselvallig en de eerste set werd uiteindelijk makkelijk gewonnen door Bublik met 6-3.

Medische timeout

Daarna werd het duel weer even stilgelegd, dit keer wegens een medische timeout van Van de Zandschulp. De Nederlander had last van zijn voet. Die werd door zijn fysio ingetapet, waarna de 29-jarige weer verder kon spelen.

Hij begon vervolgens goed aan de tweede set en pakte de eerste break. Toch pakte Bublik weer de 5-4-voorsprong waardoor hij mocht gaan serveren voor de winst. Hij won ook de tweede set en staat dus in de finale van de Generali Open. Daarin neemt hij het op tegen Arthur Cazaux.

Eerste halve finale in twee jaar

Het was de eerste keer in twee jaar dat Van de Zandschulp zich voor een halve finale van een ATP-toernooi plaatste. In het voorjaar van 2023 haalde hij op het gravel van München zelfs de finale, maar dat draaide uit op een drama. Van de Zandschulp serveerde in de eindstrijd tegen Holger Rune drie keer voor de partij en kreeg in totaal vier matchpoints om zijn eerste titel op het hoogste niveau te pakken, maar stapte toch als verliezer van de baan.

Een jaar eerder haalde Van de Zandschulp ook de finale in München en ook toen was Rune te sterk. Het zijn tot nu toe de enige twee finaleplekken van de Nederlander.

US Open

Van de Zandschulp maakt zich langzaam maar zeker op voor het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar: zondag 24 augustus begint de US Open. De 29-jarige Wageninger is direct geplaatst voor het hoofdtoernooi.