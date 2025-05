Tweevoudig finalist en kanshebber Roland Garros strandt al in tweede ronde

Roland Garros is een kanshebber op de titel kwijt bij de mannen. Voormalig finalist Casper Ruud ging hard onderuit tegen de Portugees Nuno Borges: 2-6 6-4 6-1 6-0.

Ruud bereikte twee keer de finale van het grandslamtoernooi in Parijs. In 2022 verloor hij van Rafael Nadal. Een jaar later was Novak Djokovic te sterk.

Beenblessure

De Noor won de eerste set nog met 6-2, maar kreeg steeds meer last van een blessure aan zijn been. Na het verlies van de tweede set wist Ruud nog maar één game te winnen tegen de 28-jarige Portugese nummer 41 van de wereldranglijst.

Toernooiwinnaar

De uitschakeling van Ruud is bijzonder, aangezien hij onlangs nog het masterstoernooi op het gravel van Madrid won. In de finale versloeg hij de Brit Jack Draper in drie sets: 7-5, 3-6, 6-4. In het daaropvolgende ATP 1000-toernooi van Rome strandde de Noor in de kwartfinales tegen de latere verliezend finalist Jannik Sinner.

