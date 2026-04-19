Het was een week vol intense emoties voor Flavio Cobolli in München. De Italiaan beleefde hoogten en diepten die nauwelijks te bevatten zijn en betaalde zondag in de finale de prijs voor een loodzware week. Ben Shelton had nog volop energie en dat maakte het verschil. De Amerikaan won met 6-2 en 7-5.

Cobolli beleefde zaterdag de beste wedstrijd uit zijn carrière door topfavoriet Alexander Zverev uit te schakelen met 6-3 en 6-3. Het was voor de 23-jarige Italiaan de eerste overwinning ooit op een speler uit de top 5. Na afloop brak hij echter in tranen uit, niet vanwege de zege maar vanwege het plotselinge overlijden van de 13-jarige Mattia Maselli, een jeugdlid van zijn tennisclub Parioli in Rome. "Bij elk punt dat ik speel, elke bal die ik raak, elke stap die ik zet zal ik aan jou denken", schreef Cobolli op Instagram.

Aangeslagen Cobolli

Cobolli arriveerde zichtbaar uitgeput voor de finale. Shelton daarentegen had nog volop energie en dat was in de eerste set meteen te zien. De Amerikaan sloeg simpelweg harder en maakte het verschil. Cobolli kreeg zes breakpunten in de tweede game, maar wist ze niet te benutten. Shelton won 81 procent van de punten op zijn eerste service en liet de Italiaan geen schijn van kans: 6-2.

In de tweede set herpakte Cobolli zich enigszins. Hij serveerde beter en maakte de rally's intensiever. Bij 5-5 leek er even een kans op een kentering in de partij, maar en forehandwinner ging net naast de lijn. Het was zijn laatste stuiptrekking. Shelton hield zijn eigen service en pakte in de volgende game de beslissende break, die hem door Cobolli met een dubbele fout werd cadeau gedaan: 7-5.

Positieve week ondanks groot verlies

Ondanks de verloren finale was het een bijzondere week voor Cobolli. Hij verloor geen enkele set naar op weg naar de finale en stijgt dankzij de behaalde punten terug naar zijn hoogste ranking ooit: de dertiende plaats.

Prijzengeld

Voor Shelton is het zijn tweede titel van het jaar, na Dallas, en de vijfde uit zijn carrière. De nummer zes van de wereld laat zien dat hij momenteel in uitstekende vorm verkeert en tot de absolute top van het mannentennis behoort. De Amerikaan gaat naar huis met ruim 157.000 euro aan prijzengeld. Colbolli moet het doen met bijna 84.000 euro, maar dat is een prima doekje voor het bloeden.