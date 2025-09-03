Zodra ze op de tribunes van de US Open verscheen tijdens de kwartfinale tussen Novak Djokovic en Taylor Fritz, was het duidelijk: alle ogen waren gericht op Morgan Riddle. De influencer en vriendin van de Amerikaanse tennisser wordt door internationale media tenslotte de 'bekendste blondine in de tenniswereld' genoemd.

Ze verscheen op de tribune in een kort, blauw jurkje en werd tijdens de wedstrijd meermaals door de camera's gespot. Terwijl Djokovic de eerste twee sets won en uiteindelijk met 3-1 in sets zegevierde, keek Riddle voornamelijk peinzend en ontevreden. Haar reacties werden dan ook een veelbesproken onderwerp buiten het veld.

Al vijf jaar een setje

Ze heeft al zo'n vijf jaar een relatie met Fritz, die ze via een datingapp leerde kennen. Een paar dagen geleden deelde ze een opmerkelijk verhaal over haar leven aan de zijde van een toptennisser.

"Toen we begonnen met daten, besefte ik hoe zijn leven eruitzag: constant reizen, de intensiteit van de toernooien. Ik vond het spannend om met hem mee te gaan. Ik wist ook dat ik het label 'WAG' zou krijgen, wat ik in het begin niet als iets positiefs zag. Maar tijdens de tour heb ik geweldige vrouwen ontmoet die hun studie afmaken, carrières opbouwen en liefdadigheidsorganisaties starten, allemaal terwijl ze hun partners steunen. Dat heeft mijn beeld compleet veranderd", vertelde Riddle aan de GLAMOUR.

Hoewel ze vaak de wereld over reist met Fritz, heeft Morgan haar eigen professionele doelen niet verwaarloosd. "Ik werkte nog steeds volgens de kantoortijden, vaak vanuit Azië of Australië. Dat betekende Zoom-meetings om drie uur 's nachts, vanuit de badkuip, terwijl Taylor sliep voor een wedstrijd," grapte de influencer.

Maar aangezien Djokovic Fritz in hun elfde ontmoeting met 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 versloeg, was het geen verrassing dat Riddle de tribune verliet met een zichtbaar chagrijnige en sombere uitdrukking op haar gezicht.

Halve finale tegen Alcaraz staat gepland

Djokovic staat vrijdag in de halve finale van de US Open, waar hij de degens zal kruisen met Carlos Alcaraz. Deze twee stonden voor het laatst tegen elkaar tijdens de kwartfinale van de Australian Open begin dit seizoen. Toen was Djokovic met 3-1 in sets te sterk voor de Spanjaard.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.