Bij veel sporten is het niet toegestaan, maar tennissers verschijnen regelmatig met veel 'bling bling' op de baan. Aan die luxe sieraden en horloges hangt vaak een flink prijskaartje. Dit zijn de duurste juwelen op een rij.

De toptennissers op de US Open worden vaak gesponsord door dure merken. Daarom dragen veel van hen horloges en kettingen tijdens wedstrijden. Zo ook Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld.

Die veranderde dit jaar van sponsor, weet Forbes. Eerder was hij verbonden aan Richard Mille, maar nu draagt hij een model van Jacob & Co. Hij werd gespot met een zwart exemplaar van de Epic X-collectie. De prijzen daarvan varriëren van 24.000 tot 140.000 dollar.

Andrey Rublev, nummer 15 van de wereldranglijst, doet er nog een schepje bovenop met een horloge van 180.000 dollar. Het gaat om de titanium Orb watch van het merk Vanguart. Hij droeg het uurwerk ook al tijdens Wimbledon.

'Rijkste tennisser'

Uiteraard kunnen de sieraden van de rijkste tennisster van de US Open niet op de lijst ontbreken. Jessica Pegula is de dochter van Terry Pegula, eigenaar van NFL-club Buffalo Bills en NHL-team Buffalo Sabres. Het familiefortuin wordt geschat op zo’n 5,5 miljard pond, waardoor zij geldt als de rijkste tennisster op de tour. Zelf heeft ze met succes op de tennisbaan ook al ruim 15 miljoen pond aan prijzengeld bij elkaar geslagen.

Tijdens haar partij tegen Mayar Sherif in de eerste ronde van het grandslamtoernooi droeg Pegula een Zwitsers horloge van De Bethune. Het gaat om het model DB28xs Starry Seas met een waarde van 90.000 dollar.

Gouden kettingen

Aryna Sabalenka, de nummer één van de WTA-ranglijst, is ook vaak met veel bling bling op de baan te zien. Ze draagt gouden sieraden van het merk Material Good, die speciaal voor haar gemaakt worden. Er hangt dus geen prijskaartje aan, maar vergelijkbare juwelen van het merk kosten tussen de 2800 en 13.400 dollar.

i Aryna Sabalenka met gouden kettingen en oorbellen. Getty Images

Den nummer één bij de mannen, Jannik Sinner, is ambassadeur van Gucci. Hij kreeg een reistas van het merk in de kleuren van de US Open, geel en blauw. De tas is 2150 euro waard.

